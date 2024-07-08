法國會選舉｜政局可能性有三大可能　外界關注誰是總理繼任人？

法國選民於7月7日國會選舉第二輪投票中選出了一個分裂的國民議會，該議會分為三個集團，沒有一個政黨或政治聯盟接近組建政府所需的絕對多數，這引發了長期政治僵局的擔憂。有分析認為，這一形勢或導致走向三個結果：三派被迫合作、國會繼續懸峙（即無法達成合作共識），或是內部紛爭持續。



根據《世界報》（Le Monde）最新統計，在統計大多數選區後，左翼新人民陣線（New Popular Front）獲得182 個席位，其次是總統馬克龍（Emmanuel Macron）的中間派聯盟，獲得168 個席位。領導的極右翼國家聯盟獲得143 個席位。

各黨領導人之間的談判現在將決定是否可以組成一個擁有289個席位的絕對多數的聯合政府，或者如果失敗的話，可以組建一個能夠在不信任投票中倖存下來的少數政府。還有一個後備選擇是，由無黨派總理領導的技術官僚政府，直到明年再舉行一次選舉。

馬克龍的中間派聯盟雖遭遇慘敗，失去了所擁有的 250 個席位中的大約三分之一，但其成員仍然相信他們可以在議會達成協議，組建大聯盟政府。馬克龍的策略核心是希望將梅朗雄的不屈法國 （La France insoumise，LFI）逐出新人民陣線，並與聯盟內的社會黨、綠黨和共產黨結盟。不過，馬克龍可能需要做出一些妥協，如擱置不受歡迎的提高退休年齡的做法，或者放棄去年通過的移民法等。

假如無法形成聯合政府，馬克龍還可以任命一個由高級公務員或無黨派人士領導的政府來管理國家至2025 年 6 月，屆時可以舉行另一次選舉。但馬克龍的親密盟友、參議員帕特里亞（François Patriat）表示，「這樣一瘸一拐地堅持到明年 6 月將是『最壞的情況』。」

總理阿塔爾（Gabriel Attal）8日早上將向總統馬克龍遞交辭呈。(Reuters)

誰是總理繼任人？

另外，由於新總理幾乎確定將由左派聯盟推舉，現任總理阿塔爾（Gabriel Attal）8日早上將向總統馬克龍遞交辭呈。

外界現時關注誰是阿塔爾的繼任人。其中，外界最擔心極左派領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）或被推舉為新總理。梅朗雄過去因極端立場而多次遭到左派聯盟內部批評，例如他親俄羅斯、拒絕譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）屠殺與挾持人質，也拒絕認定中國對維吾爾人的種族滅絕。

梅朗雄更多次於公開場合中稱「台灣為中國一部分」，使他成為當地政壇和輿論的眾矢之的。連任歐洲議會議員的格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）更差點因其極端立場而拒絕加入新人民陣線。如果他真的出任總理，恐怕將會走親中路線，對法國的台灣和印太戰略都可能不利。不過，左翼聯盟不同黨派領袖在投票前已放話，若新人民陣線勝出，梅朗雄也不會是總理，以爭取選民支持。

目前尚不清楚誰將繼任總理，但聯盟內的兩大主要力量，不屈法國和社會黨將在相關的談判中佔據最大分量，他們或推舉的人選包括聯盟 協調員邦帕德（Manuel Bompard）、其議會主席帕諾（Mathilde Panot）、政治新星蓋特（Clémence Guetté） 或法國國民議會財務委員會主席科克雷爾（Eric Coquerel）。另外，人氣持續增長的不屈法國黨議員魯芬（François Ruffin）亦是有力競爭者之一，他是一名前記者和電影製片人。