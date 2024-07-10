北約峰會｜拜登歡迎詞將強調任內成就　消除盟友對其領導能力疑慮

81歲的美國總統拜登（Joe Biden）正面對黨內日益高漲的「逼宮」壓力，7月9日在華盛頓召開的北約（NATO）年度峰會，恰好為拜登提供一個國際舞台，讓他向國內外盟友展現仍足以領導的能力。路透社指出，拜登預定當地下午5點發表開幕演講，將強調在其政府領導下，北約更為強大及團結，令美國成為一個更安全的國家，從以突顯其任內成績。



不過，共和黨對此立場不予認同。眾議院議長、前總統特朗普（Donald Trump）盟友約翰遜（Mike Johnson）稱，認為北約有需要做得更多。 另路透社指出，外界關注拜登在峰會期間言論及表現，包括會否失言或出錯。

路透社並引述各國外交官稱，多國領導人早為特朗普可能回歸感到焦慮，現在對拜登能否連任更為擔憂。分析認為，今次峰會可望為拜登提供機會釋疑，包括9日的開幕演講和11日罕有的單獨新聞發布會。

烏克蘭議題仍為今次峰會重點。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）9日抵達華盛頓，表示將爭取北約為烏克蘭提供額外的安全保障，包括武器、財政和政治支持。澤連斯基定於9日發表演說，以及11日在白宮與拜登會面。

白宮安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱，北約致力於支持烏克蘭，將宣布在德國設立新的軍事指揮部，負責訓練和裝備烏克蘭軍隊，並在基輔任命一名高級代表，以加強關係。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示，這次峰會將進一步加強為烏克蘭加入北約舖平道路。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）預告，峰會將通過一項承諾，擴大歐洲和北美的武器製造，以協助烏克蘭。 北約已以多個成員國的名義，採購價值近7億美元的刺針（Stinger）防空導彈。