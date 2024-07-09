日韓澳紐獲邀赴北約峰會　岸田文雄籲加強同盟　日本北約或設熱線

北約峰會（NATO Summit）7月9日在華盛頓開幕，除了成員國外，北約更邀請4個印太地區國家日本、韓國、澳洲和新西蘭出席，預料其中一個焦點議題是俄烏戰事。日本首相岸田文雄向媒體表示，隨着俄羅斯與朝鮮不斷加強關係，區域安全威脅加劇，日本有必要與北約建立更緊密的關係。



日本《朝日新聞》9日指，日本跟北約已就設置專用通訊熱線交流機密情報達成最終安排，目的是加強安全領域合作，預計岸田文雄出訪北約峰會時，兩方會達成正式協議。

據路透社7月9日的報道，日本首相岸田文雄在啟程前不點名指，他對中國在俄烏戰爭中暗中協助莫斯科感到憂慮。

岸田表示，歐洲、大西洋和印太的安全是密不可分的，俄羅斯對烏克蘭的侵略以及與朝鮮加強軍事合作都給各國強而有力的提醒。

岸田強調日本決心加強與北約及其夥伴的合作。

日本首相岸田文雄2023年7月13日在比利時布魯塞爾出席歐盟-日本峰會期間舉行的記者會。（Reuters）

岸田文雄表示，世界不應容忍某些國家破壞既定國際秩序的企圖，並重申今天的烏克蘭可能成為明天的東亞。

韓國總統尹錫悅表示，會與北約領導人討論俄朝深化合作對歐洲的威脅，又奉勸莫斯科三思南韓抑或北韓更重要。

圖為2024年6月25日，韓國總統尹錫悅與夫人金建希在大邱出席韓朝戰爭爆發74周年紀念活動。（Ahn Young-joon/Pool via REUTERS）

尹錫悅指，俄朝關係走向完全取決於俄方取態，韓方將會審視俄朝之間的合作情況，決定對烏克蘭提供何種援助。

克里姆林宮反駁尹錫悅的說法，指平壤與莫斯科形成夥伴關係，首爾則參與國際社會對俄制裁，俄方支持與所有國家建立良好關係，反問如何能夠與對俄持敵對態度的國家建立友好關係。