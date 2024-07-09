愛沙尼亞前防長關鍵「公式」曝光　促北約國家加快提防俄軍來襲

美國軍事新聞網站Breaking Defense在7月8日報道，北約北部成員國的防長們警告，各國正面臨一個不斷縮短的「窗口期」，必須盡快做好準備提防俄羅斯來襲。



報道指，剛於6月30日卸任的愛沙尼亞前國防部長赫列姆（Martin Herem），用一個數學公式來闡述俄羅斯何時可能對愛沙尼亞採取軍事行動：-U + yˆG – W + EST(N)。

大意是：減去烏克蘭戰事結束時間（U），加上莫斯科準備行動所需的時間（y），赫列姆認為幾乎不需要時間，再以俄羅斯的最終目標（G）作為「次方倍數」增大，減去世界對俄羅斯行動的關注（W），再加上愛沙尼亞的準備程度（EST）乘以北約的整體準備程度（N）。

2022年9月14至16日，北約軍事委員會主席鮑爾上將（Rob Bauer）訪問愛沙尼亞期間拜會愛沙尼亞時任國防部長赫列姆中將（Martin Herem）。

北歐和波羅的海國家的防長們擔心，一旦烏克蘭戰事結束，俄羅斯可能會將目標轉向北約國家。

對於「準備窗口期」的時間長短，瑞典國防軍最高指揮官比登（Micael Byden）認為大約有3到5年的時間，挪威國防軍司令克里斯托弗森（Eirik Kristoffersen）則估計有2到3年。但英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）較為樂觀，他認為俄羅斯軍隊要恢復到入侵烏克蘭前的水準至少需要5年，要成為能真正威脅北約的軍隊則可能需要10年。

2024年4月11日挪威國防軍司令克里斯托弗森（Eirik Kristoffersen）拜訪諾福克聯合部隊司令部。（X@@Forsvaret_no）

報道提到，隨着俄羅斯在烏克蘭的戰鬥持續，北約各國必須利用這段時間加強自身防禦，以應對未來可能的威脅。各國防長一致認為，支持烏克蘭是延長這個窗口期的最佳方法，因為這會拖延俄羅斯重建軍力的時間。