歐盟突擊檢查中企　中國將作貿易投資壁壘調查

中國商務部7月10日宣布，就歐盟依據《外國補貼條例》對中企調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查，主要涉及鐵路機車、光伏、風電、安檢設備等產品。



商務部網站10日公布，部門6月17日收到中國機電產品進出口商會（以下稱申請人）正式提交的申請書，申請人請求就歐盟依據《關於扭曲歐盟內部市場的外國補貼條例》（FSR）（以下簡稱《外國補貼條例》）及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。

商務部依據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，對申請人的資格、申請調查的措施、申請調查措施所涉及的產品、申請調查措施造成的負面影響及相關證據材料進行了審查。

經審查，申請人及相關證據材料符合《對外貿易壁壘調查規則》相關規定。依據《中華人民共和國對外貿易法》及《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，中國商務部決定自7月10日起就歐盟《外國補貼條例》調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。

圖為2019年2月11日，中國北京，一年一度的春節假期結束，人流高峰時段，乘客在北京火車站外等待進入地鐵站。（Reuters）

歐盟依據《外國補貼條例》及其實施細則對中國企業開展的初步審查、深度調查以及突襲檢查等調查中採取的相關做法。申請人提出申請時主要涉及鐵路機車、光伏、風電、安檢設備等產品。

根據《對外貿易壁壘調查規則》的規定，商務部可以採用問卷、聽證會、實地調查等方式向利害關係方了解情況，進行調查。

中國-歐盟・中歐關係：2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並非排展示。（Reuters）

調查應在2025年1月10日前結束，特殊情況下可延長至4月10日。

歐盟2024年4月首次根據《外國補貼條例》對中國監控設備製造商同方威視在歐辦公室展開突襲檢查，中國商務部當時敦促歐方立即停止有關行動，為各國企業在歐投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的環境。