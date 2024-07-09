商務部斥歐盟駐華大使言論不實　非最近才就電動車關稅案尋求磋商

歐盟駐華大使庹堯誨7月7日表示，歐盟數月來嘗試就對華電動車加徵關稅案與中方接觸，但中方直至近期才尋求磋商。中國商務部發言人7月8日回應，指責有關言論事實嚴重不符，指自歐盟去年10月啟動反補貼調查以來，中方一直通過多雙邊場合表示強烈反對，並始終主張從維護中歐全面戰略夥伴關系大局出發，敦促歐方通過對話磋商妥善處理經貿摩擦。



發言人指出，歐盟委員會正式立案後，商務部王文濤部長去年10月24日，已即時致信歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），表示希望通過對話磋商妥善解決此案。同年11月13日，王文濤再次致信歐方，提出磋商建議。今年2月，王文濤部長在世貿部長級會議期間，當面向東布羅夫斯基斯提出對話磋商。5月19日，王文濤再致信歐方，重申希望對話磋商解決此案。

6月12日，在歐方發布此案當天，東布羅夫斯基斯回信王文濤，表達希望雙方加強對話以推動解決此案。王文濤22日應約與東布羅夫斯基斯舉行視頻會談，雙方商定就反補貼調查案啟動磋商。隨後，中方在23日派出工作組赴歐會談。

發言人強調，中方已展現最大誠意，希望歐方同中方相向而行，切實拿出誠意，抓緊推進磋商進程，盡快達成雙方均可接受的解決方案。對於任何將經貿問題政治化、武器化的單邊主義、保護主義做法，中方都堅決反對。對於任何濫用規則、打壓中國的惡劣行徑，中方必然採取一切措施維護自身權益。