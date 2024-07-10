波音用「報廢零件」組飛機？　吹哨者：至少5萬零件

美國波音公司（Boeing）近年頻傳航機事故，美媒7月3日公開一位在波音工作30年的前資深員工的訪問，他「爆料」指控波音使用有缺陷的「報廢零件」來組裝客機。這名吹哨者主張從2000年代初開始，已經有大約5萬個相關零件，用於安裝在波音的飛機。



曾在波音任職30年，擔任品質管理經理的邁爾斯（Merle Myers）在接受美媒專訪時表示，波音用報廢零件來組裝飛機，讓人們生命陷入危險，不止是乘客，還有機組人員的性命。

邁爾斯指，那些被漆上紅字被視為未達到波音標準的報廢零件，從華盛頓艾弗里特（Everett）工廠運送到位於同市奧本（Auburn）的廢材廠。

2024年6月18日，美國參議院國土安全與政府事務委員會調查小組委員會就波音的安全文化舉行聽證會，波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）首度面對國會議員的質問。他後方是一批包括兩宗空難死者的遺屬和親友等。他們舉起已逝家屬親友照片，以此控訴波音內部操作罔顧乘客與機組人員的安全。（Reuters）

邁爾斯稱，他在2015年某一天發現這些報廢零件又運回艾弗里特工廠，隨後組裝人員將這些有缺陷零件安裝到新客機上，最後交付給各家航空公司。

邁爾斯指控這種行為持續好幾年，繞過波音內部品質管理。他表示其中許多報廢零件最後重新回到生產線，成為飛機零件。

圖為2022年7月20日在英國法恩伯勒（Farnborough）舉行的法恩伯勒國際航空展（Farnborough International Airshow）中，鏡頭下波音737 MAX飛機的側面漆有波音公司的標誌。（Reuters）

邁爾斯同時分享多年來自己向公司內部提出質疑的電郵，但多次遭無視，2023年被迫離職。

當記者問邁爾斯波音為何要違規，他表示波音必須按合約準時交付飛機，一切都為了準時交貨與賺錢。