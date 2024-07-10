波音用「報廢零件」組飛機？ 吹哨者：至少5萬零件
撰文：王海
出版：更新：
美國波音公司（Boeing）近年頻傳航機事故，美媒7月3日公開一位在波音工作30年的前資深員工的訪問，他「爆料」指控波音使用有缺陷的「報廢零件」來組裝客機。這名吹哨者主張從2000年代初開始，已經有大約5萬個相關零件，用於安裝在波音的飛機。
曾在波音任職30年，擔任品質管理經理的邁爾斯（Merle Myers）在接受美媒專訪時表示，波音用報廢零件來組裝飛機，讓人們生命陷入危險，不止是乘客，還有機組人員的性命。
邁爾斯指，那些被漆上紅字被視為未達到波音標準的報廢零件，從華盛頓艾弗里特（Everett）工廠運送到位於同市奧本（Auburn）的廢材廠。
邁爾斯稱，他在2015年某一天發現這些報廢零件又運回艾弗里特工廠，隨後組裝人員將這些有缺陷零件安裝到新客機上，最後交付給各家航空公司。
邁爾斯指控這種行為持續好幾年，繞過波音內部品質管理。他表示其中許多報廢零件最後重新回到生產線，成為飛機零件。
邁爾斯同時分享多年來自己向公司內部提出質疑的電郵，但多次遭無視，2023年被迫離職。
當記者問邁爾斯波音為何要違規，他表示波音必須按合約準時交付飛機，一切都為了準時交貨與賺錢。
波音就737 MAX空難與司法部達認罪協議 美國防部評估對合約影響737 MAX空難涉欺詐重罪 波音達成認罪協議只為放生自己?韓國廉航波音737「機體異常」緊急轉降台灣 178乘客延誤13小時美國聯合航空波音客機輪胎脫落 最終安全降落