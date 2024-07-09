韓國廉航波音737「機體異常」緊急轉降台灣　178乘客延誤13小時

7月7日，韓國廉價航空公司真航空（Jin Air）一班由仁川往越南的波音737-800客機在飛行中機體出現異常，後續緊急轉降台灣桃園國際機場，機上178名乘客次日改搭替代航班抵達目的地，延誤時間達13小時。



真航空波音737-800客機，圖非涉事客機。（VCG）

真航空官方網站顯示，緊急轉降的航班為LJ081次航班，執飛機型是波音737-800。據《韓聯社》報道，當地7日晚間9時10分，該航班自韓國仁川機場起飛前往越南峴港，飛行途中卻發現機體異常，深夜約11時55分轉降桃園國際機場。

真航空官方網站截圖。

台灣桃園國際機場。（VCG）

當天，真航空為178名乘客安排了住宿與交通服務，並於次日上午7時6分派替代航班飛往台灣，載乘客前往峴港，較原定抵達時間延誤約13小時。

真航空稱，從峴港飛往韓國釜山的LJ112次航班使用的是同一架飛機，因此也受到影響，出發時間延誤約12小時。