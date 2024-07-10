越南男多女少恐成「剩男社會」？　衛生部籲重罰胎兒性別篩選

越南新生嬰兒性別比例過去10多年來一直維持在每100名女嬰對應112名男嬰的嚴重失衡狀態，當地擔憂未來成為「剩男社會」。越南衛生部提議，禁止胎兒性別篩選的規定並加重處罰力度。



據越南快訊（VnExpress）報道，越南人口法草案正在徵求意見，衛生部建議增加禁止篩選胎兒性別的規定，並加重處罰力度。

根據越南2020年一項法令，如果單位或個人，指示或指導使用藥物或技術來篩選胎兒性別，將被罰款1500萬到2000萬越南盾（約4560至6080港元）。違反規定的醫療機構和醫護人員可被暫停執業，並吊銷執業牌照3個月。

越南衛生部表示，嬰兒性別比例失衡，從2012年起，新生兒的男女比例一直維持在每100名女嬰對應112名男嬰，遠高於正常情況下每100名女嬰對應104至106名男嬰。

越南衛生部2024年7月警告若不控制新生嬰兒的男女比例，未來將嚴重影響性別和人口的結構，此為嬰兒示意圖（Getty）

越南衛生部警告，如果不控制新生嬰兒的男女比例，未來將嚴重影響性別和人口的結構。性別失衡會導致男性青年的結婚壓力增加，許多男性將不得不延後或放棄結婚。

據估算，越南到2050年將有230萬到430萬名男性青年難以在國內找到妻子，世界銀行（World Bank）曾有報告指，越南在未來30年內將面臨男性過剩風險。越南衛生部擔心這可能導致性別暴力、人口販賣、賣淫、政治不穩和經濟損失。

人口專家研究評估，2022年越南在性別篩選下未出生的女嬰有4.6萬人。