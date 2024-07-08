最佳移居國家或地區排行榜　越南「4連冠」　亞洲6國打入十大

全球最大旅外人士網站InterNations針對53個國家或地區進行的2024年Expat Insider年度調查，旅居海外人士最負擔得起的國家或地區是越南，而且連續第四年奪冠，至於該調查統整出的最適合移居國家或地區名單，台灣跌出前10名。



在越南，除了生活成本低之外，令人滿意的原因還包括外籍人士在這裏拿到的工資往往較高。（Canva）

根據名為The Best (& Worst) Countries for Your Wallet in 2024的調查結果，在個人財務方面，InterNations要求參與調查者就三方面進行評比，分別是生活成本、對財務狀況的滿意度，以及可支配收入是否足以過上舒適生活。

新的調查結果基本上與2023年差不多，第2名起分別是哥倫比亞、印尼、巴拿馬、菲律賓、印度、墨西哥、泰國、巴西和中國。其中巴西（第9名）新上榜，被擠掉的是馬來西亞，後者2023年排第5名，2024年降到第11名。

前十名就有六個亞洲國家或地區，東南亞國家或地區尤其突出，InterNations行銷長Kathrin Chudoba表示，主要因素在於住屋，大多數外籍人士都認為，這裏很容易找到住屋，且對住屋的經濟實惠程度感滿意。

在越南，除了生活成本低之外，令人滿意的原因還包括外籍人士在這裏拿到的工資往往較高。根據InterNations，平均年收入達到或超過15萬美元的佔比，越南幾乎是全球平均的兩倍，越南是19%，全球僅10%。

Expat Insider的調查也統整出外籍人士認為最適合移居國家或地區的前10名，分別是巴拿馬，墨西哥、印尼、西班牙、哥倫比亞、泰國、巴西、越南、菲律賓、阿聯酋。亞洲國家或地區的表現依舊出色，但2023年排第5名的台灣今年掉出榜單外。

這份線上調查今年有來自全球175個國家或地區的1.25萬名外籍人士參與。

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