最佳移居國家或地區排行榜　越南「4連冠」　亞洲6國打入十大

全球最大旅外人士網站InterNations針對53個國家或地區進行的2024年Expat Insider年度調查,旅居海外人士最負擔得起的國家或地區是越南,而且連續第四年奪冠,至於該調查統整出的最適合移居國家或地區名單,台灣跌出前10名。



根據名為The Best (& Worst) Countries for Your Wallet in 2024的調查結果,在個人財務方面,InterNations要求參與調查者就三方面進行評比,分別是生活成本、對財務狀況的滿意度,以及可支配收入是否足以過上舒適生活。

新的調查結果基本上與2023年差不多,第2名起分別是哥倫比亞、印尼、巴拿馬、菲律賓、印度、墨西哥、泰國、巴西和中國。其中巴西(第9名)新上榜,被擠掉的是馬來西亞,後者2023年排第5名,2024年降到第11名。

前十名就有六個亞洲國家或地區,東南亞國家或地區尤其突出,InterNations行銷長Kathrin Chudoba表示,主要因素在於住屋,大多數外籍人士都認為,這裏很容易找到住屋,且對住屋的經濟實惠程度感滿意。

在越南,除了生活成本低之外,令人滿意的原因還包括外籍人士在這裏拿到的工資往往較高。根據InterNations,平均年收入達到或超過15萬美元的佔比,越南幾乎是全球平均的兩倍,越南是19%,全球僅10%。

Expat Insider的調查也統整出外籍人士認為最適合移居國家或地區的前10名,分別是巴拿馬,墨西哥、印尼、西班牙、哥倫比亞、泰國、巴西、越南、菲律賓、阿聯酋。亞洲國家或地區的表現依舊出色,但2023年排第5名的台灣今年掉出榜單外。

這份線上調查今年有來自全球175個國家或地區的1.25萬名外籍人士參與。

