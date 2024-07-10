菲律賓黑市醫院為詐騙犯整容「換臉」　5人被捕包括2中國人

菲律賓當局指，它們在該國查獲一家專為詐騙犯和逃犯提供換臉手術的地下醫院，預計未來幾週還會有兩家規模更大的非法醫院被關閉。



據英國廣播公司（BBC）報道，菲總統反有組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organised Crime Commission，PAOCC）發言人卡西歐（Winston John Casio）表示，警方在今年5月突擊搜查了一家位於馬尼拉南郊帕賽市（Pasay）的地下醫院。

菲律賓警方在帕賽市開展的突擊行動中，在一家400平方米的非法醫院逮捕兩名來自越南、一名來自中國的醫生，以及一名中國籍藥劑師和越南籍護士。

菲律賓警方還在現場查獲植髮、種植牙齒和美白針等器具。另外，警方還在現場找到一台血液透析機，意味這些不持有合法工作准證的醫護人員，具備為犯罪分子提供整形手術等醫療服務。

菲律賓2024年7月稱查獲一家專為詐騙犯和逃犯提供換臉手術的地下醫院（PAOCC）

卡西歐指，從外部看，這家醫院的看起來就像個普通的診所，「但一旦你走進去，就會被它們擁有的醫療技術所震驚。你可以用這些東西去創造一個全新的人」。

卡西歐又表示，這些醫院的客戶包括那些在菲律賓非法從事線上賭場工作的人。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

