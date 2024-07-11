荷里活第一槍！佐治古尼籲拜登退選　佩洛西：已沒太多時間

美國前眾議院議長、民主黨重量級人物佩洛西（Nancy Pelosi）週三（7月10日）稱，留給美國總統拜登（Joe Biden）決定是否要參與總統選舉的時間不多了，但她強調，是否參選仍取決於拜登。



綜合法媒和新華社報道，佩洛西說：「是否參選取決於總統……我們都鼓勵他做出決定，因為時間不多了。」她補充稱：「無論（拜登）做出什麼決定，我們都會支持。」

早前的美國總統候選人首場電視辯論期間，已是耄耋（粵音：冒秩）之年的拜登被指表現堪憂，不僅說話卡殼，思路也不清晰，加劇外界對他年齡和心智狀態的顧慮，擔心他可能不適合再出任總統。這種擔憂也逐漸在民主黨內蔓延開來。

美國國會參眾兩院民主黨人週二（9日）分別舉行閉門會晤，未就是否支持拜登繼續競選連任達成共識。其中一些人力挺拜登，還有人對拜登勝選能力持觀望態度。

據多家外媒統計，迄今已有七名民主黨籍聯邦眾議員公開呼籲拜登「讓賢」。9日，首次有民主黨籍聯邦參議員提及拜登可能無法戰勝其競選對手、共和黨籍前總統特朗普（Donald Trump），共和黨甚至可能在國會改選後掌控參眾兩院。

佐治古尼：拜登該退下來

荷里活影星佐治古尼在報章撰文，公開呼籲拜登放棄爭取連任。圖為2023年12月3日，佐治古尼與妻子阿邁爾在倫敦出席電影The Boys In The Boat首映禮。（Getty Images）

拜登面對的退選壓力越來越大，上月曾為拜登舉行籌款活動的荷里活影星佐治古尼（George Clooney）10日在《紐約時報》撰文，指拜登不是2010年或2020年的自己，而是大家目睹在辯論時拜登，因此憂慮對方無法在11月勝選，甚至民主黨將無法重奪眾議院，亦會失去參議院的控制權。佐治古尼認為，拜登應該「退位讓賢」。

不過拜登依然堅持競選，他已定於11日召開自6月27日總統選舉辯論後的首場記者會並接受自由提問，近期還向黨內批評者喊話稱，他們可在8月民主黨全國代表大會上挑戰他。

本文獲《聯合早報》授權轉載

