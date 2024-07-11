中國外交部：北約峰會宣言充滿偏見抹黑挑釁

北約發布《華盛頓峰會宣言》後，中國外交部7月11日表示，渲染亞太地區緊張局勢，充斥冷戰思維和好戰的言論，涉華內容充滿偏見、抹黑和挑釁，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向北約方面提出嚴正交涉。



北約11日發表峰會聯合公報，指責中方成為「俄羅斯對烏克蘭戰爭的關鍵支持者」，要求中國停止向俄羅斯軍方「輸送武器零件和其他對重建至關重要的技術」。

根據澎湃新聞，中國外交部發言人林劍11日主持例行記者會時稱，阿富汗、利比亞的悲慘遭遇無不說明，北約的黑手伸向哪裏，動盪和混亂就出現在哪裏，以建立假想敵來維繫存在、越界擴權是北約的慣用手法，其固守對華系統性挑戰的錯誤定位，抹黑中國的內外政策正是如此。

中國外交部發言人林劍。（中國外交部）

林劍說，在烏克蘭問題上，北約鼓吹中國責任毫無道理，用心險惡，中國在烏克蘭問題上的客觀公正立場和發揮的建設性作用，已被國際社會廣泛認同，北約在沒有任何證據的情況下，持續散播美國捏造的假訊息，公然抹黑中方，挑撥中歐關係，破壞中歐合作，烏克蘭危機延宕至今，誰在拱火澆油，誰在推波助瀾，國際社會有目共睹。

2024年3月25日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部）

他表示，奉勸北約反思危機的根源和自身的行徑，認真傾聽國際社會的正義聲音，以實際行動推動局勢緩和，而不是甩鍋推責，嫁禍於人，北約將手伸向亞太，與中國週邊國家和美國盟友強化軍事安全聯繫，配合美國實施印太戰略，所作所為損害中國利益，破壞亞太地區和平穩定，已經引起地區國家的質疑和反對。

林劍強調，中方敦促北約摒棄冷戰思維、陣營對抗、零和博弈的過時理念，糾正錯誤的對華認知，停止干涉中國內政，抹黑中國形象，干擾中歐關係，不要在搞亂歐洲之後又來搞亂亞太，中國將堅定地維護自身主權安全、發展利益，以自身的發展和對外合作，為世界的和平穩定注入更多的穩定性和正能量。