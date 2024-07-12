聯合國官員：緬甸內戰失控　軍政府試圖摧毀國家

聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）警告，緬甸軍政府似乎在「試圖摧毀一個它無法控制的國家」。



安德魯斯週四（7月11日）向泰國國會的國家安全、邊境事務、國家戰略和國家改革委員會通報緬甸情況時說：「軍政府接連失敗，正在失去軍隊，失去軍事設施，全面敗退。」

「現在看來，軍政府似乎正試圖摧毀一個它無法控制的國家。」

2024年4月12日，緬泰邊境貿易重鎮渺瓦底鎮（Myawaddy）落入少數民族武裝分子手中翌日，有來自緬甸的人到泰緬友誼橋排隊過關，他們當中有些人擔心空襲會發生。泰國軍方及邊境地方當局說4月20日有超過3000人從渺瓦底鎮逃往泰緬邊境達府（Tak）的湄索（Mae Sot）尋求庇護。（REUTERS/Athit Perawongmetha）

2024年4月15日，掌管眼鏡蛇縱隊的倫族民族解放軍（KNLA）軍官Saw Kaw在位處渺瓦底（Myawaddy）外圍的緬甸政府軍基地焚燒緬甸國旗後，升起了克倫族旗幟。（REUTERS/Athit Perawongmetha）

軍方接連失敗 對平民攻擊加劇

他說，軍方對敗退的反應是攻擊平民，過去六個月襲擊學校、醫院和寺院的次數大幅增加。「此事關係非常重大。」

據反軍政府的網媒《伊洛瓦底》（Ayeyarwady）報道，在曼德勒以北的馬達雅鎮（Madaya）和辛古鎮（Singu），居民指軍方不斷炮擊和空襲平民村莊，作為對抵抗組織攻勢的回應，導致平民被炸死，房屋被炸毀。

居民說，軍方的大炮，包括部署在馬達雅鎮足球場的榴彈炮，週二（9日）當天至少六次炮擊馬達雅鎮北部的村莊。監測馬達雅鎮戰事的反政府組織「馬達雅之聲」稱，軍方還空襲馬達雅以東的村子。

馬達雅鎮的人民防衛軍說：「他們（軍方）一直從馬達雅炮擊北部，也不管誰被炸死。他們想阻止抵抗部隊向馬達雅推進。」

圖為緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）2021年3月27日在內比都主持閱兵典禮。（Reuters）

緬甸內戰：圖為2023年11月23日，在緬甸實皆省（Sagaing region）附近，中國解放軍士兵與緬甸政府軍一同作戰期間，有士兵抬着一名傷者。（Reuters）

反政府武裝奪取多個軍事據點

反軍政府的人民防衛軍週二擊敗一組嘗試奪回馬達雅軍事哨站的政府軍軍人，起獲軍方的武器。人民防衛隊說，短短八天內已佔領馬達雅和辛古共11處軍方據點，包括警察局。

人民防衛軍已越來越靠近緬甸中部重要城市曼德勒，馬達雅鎮位於曼德勒以北約40公里。

緬甸北部的民族地方武裝組織去年10月底向緬軍發動攻擊，中國今年初從中斡旋使軍方和民地武達成停火協議，但民地武最近再度向軍方發動攻擊。

6月底以來，民地武在曼德勒省通往雲南省的公路沿線發動攻勢後，緬北撣邦就一直飽受衝突影響。

德昂民族解放軍週二說，他們當天一天內便在東北部的撣邦和中部的曼德勒省奪下四個軍事基地。

根據德昂軍的說法，自政府軍和民地武重燃戰火以來的15天裏，軍方的空襲和炮擊就造成至少50人死亡和70人受傷。

緬甸民族民主同盟軍、德昂軍和若開軍正逐漸佔領東北部和西部多個主要城鎮，軍政府可能失去關鍵的中緬通商重鎮和寶石盛產地抹谷（Mogok）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

