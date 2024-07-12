北約峰會｜拜登「又出事」　誤將澤連斯基稱為普京

美國總統拜登（Joe Biden）的精神狀況最近成為外界關注焦點，他7月11日在北約（NATO）峰會上就再次出現口誤，將烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）f當成普京（Vladimir Putin）。



拜登在北約峰會發言，到了結尾介紹澤連斯基時，稱準備將時間交給集勇氣和毅力於一身的烏克蘭總統「普京」。

拜登此話一出，場內所有人顯得一臉茫然，不過拜登發現自己講錯說話，隨即「補鑊」：「普京！我們會擊敗普京。總統澤連斯基。我太專注於打敗普京，大家需要為此憂心」。

澤連斯基與拜登握手，稱自己好得多，拜登回應指對方當然好得多。

拜登再於公開場合講錯說話，令外界進一步憂慮他是否有能力連任。 （REUTERS）

拜登誤將澤連斯基當成普京後，打圓場稱自己太專心擊敗普京，並與澤連斯基握手。（REUTERS）

對於拜登再次失誤，同場的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）被問到此事時，回應指口誤總會發生，如果大家留意任何人，總會找到很多。他認為今次事件不會改變拜登講話中的所有事情，並希望拜登可以繼續強烈支持烏克蘭。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）則沒有直面回應事件，指拜登在討論烏克蘭問題上應記一功。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦提到與拜登會面時，對方的言論準確和詳細，又形容今次只是對方的口誤。