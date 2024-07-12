美國將對中國進口低速載人車發起反傾銷反補貼調查

中國貿易救濟訊息網7月12日發布消息指，應美國個人交通工具製造商聯盟（American Personal Transportation Vehicle Manufacturers Coalition）6月20日提交的申請，美國商務部11日宣布對進口自中國的低速載人車輛發起反傾銷和反補貼調查。



網站指出，本次美國提出的「雙反」調查產品——低速載人車輛，屬於工程機械產業領域之一，包括場地電動車。

根據俄衛網，中國出口的場地電動車主要為高爾夫球車，中國高爾夫球車出口地集中度高，主要集中在北美、亞太、中東和歐洲，佔整體的95%以上。2023年，中國出口至美國的高爾夫球車等場地電動車數量為13.58萬輛。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

本案涉及美國海關編碼8703.10.5030項下產品，美國國際貿易委員會（ITC）預計最晚於8月5日作出產業損害初裁。

若ITC裁定涉案產品的進口對美國國內產業構成實質性損害或實質性損害威脅，美國商務部將繼續對本案進行調查並預計於9月13日作出反補貼初裁，繼而於11月27日作出反傾銷初裁。

中國貿易救濟訊息網引述美方統計，2023年美國自中國進口被調查產品的金額約為4.4億美元。