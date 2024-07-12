拜登腹背受敵：前有數十黨友謀劃逼宮　後有親密助手討論勸退？

拜登正腹背受敵。美國媒體當地時間7月11日報道，美國數十名國會民主黨人與一群拜登長期助手與顧問分別計劃在未來一段時間說服拜登讓位，表示可能到下週他將沒有基礎再次參選。



哥倫比亞廣播公司（CBS）引用四名知情民主黨消息人士透露，他們預計數十名民主黨議員將在未來48小時內發表聲明，呼籲拜登退出總統競選。幾乎同時，《紐約時報》報道稱，三名知情人士告訴他們，一群拜登的長期助手與顧問正在考慮如何勸說拜登退選。

據報道，眾議院民主黨議員發表聲明的計劃經過提前規劃，其中有些已經寫好。而眾議院民主黨領導層已向議員們表示，他們應該說出自己的想法。

2024年7月10日，北約75 週年峰會期間，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室與英國新任首相施紀賢舉行雙邊會晤。（Reuters）

其中一位消息人士預測，未來三到四天將是「殘酷的」，到下周某個時候，拜登繼續參加競選可能會變得沒有基礎。

目前為止，已有數十名眾議院民主黨人和一名參議院民主黨人公開呼籲拜登結束連任競選，尚不清楚來自更多議員的壓力會如何影響拜登的決定。

與此同時，《紐約時報》透露，拜登的一群顧問與助手近期一直在嘗試說服他讓位，他們認為必須要證明拜登無法擊敗特朗普，轉而讓他相信另一位候選人，比如賀錦麗才有此能力。

他們計劃向拜登保證，他下台後的候選人選擇過程將是有序的，不會陷入混亂。

這一說法遭到了白宮的反對，「明確地說，這不是真的」，白宮發言人安德魯·貝茨說。 「拜登總統的團隊強烈支持他」。

拜登競選團隊的發言人達克洛同樣說：「這顯然是錯誤的，團隊與總統站在一起」。

2024年6月10日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席在白宮舉行六月節音樂會。（Reuters）

自從上個月拜登的辯論失利以來，各方對於他身體與精神的質疑不斷累積，最終轉化為日益增長的讓他退選的壓力。

過去兩週，在政治人物之外，也有如知名影星佐治古尼（George Clooney）以及《紐約時報》編委會等人或組織，通過各種渠道呼籲他「為了民主」做出選擇退出，這些人與組織或是拜登的長期朋友，或者被認為處於同一陣營。

但迄今為止拜登表現出十分的堅韌，在本周一（8日）致國會民主黨人的信件與稍後接受的電話採訪中，他都堅稱自己不會退選，更是勝過特朗普的最佳人選。

然而，他的大多數嘗試卻適得其反，進一步助長對他的不信任。

拜登在上周五（5日）辯論後接受的首次採訪中聲音沙啞，回答尖鋭問題時漫無目的離題，在結尾說出「goodest」（正確為「Best」），隨後還修改採訪記錄，這些都使得他備受各方質疑。

當地時間周四（11日）晚剛剛結束的北約峰會記者會，是拜登一年多來首次直面記者提問，被視為他不服輸的又一次嘗試。

賀錦麗2024年3月3日在美國阿拉巴馬州（Alabama）演說（Reuters）

然而，在記者會前，他卻稱烏克蘭總統為普京，隨後在回答中又將副總統賀錦麗與前總統特朗普混淆，而且這兩次錯誤都沒有當場更正。

在此之前，白宮新聞秘書已經與記者就拜登的健康，與去年到今年之間可疑的柏金遜醫生白宮來訪記錄多次針鋒相對，在各方的放大鏡下，竭盡全力證明這個81歲老人的身體狀況「令人放心」。

多家外媒報道指出，有話語權決定拜登去留的只有他的家人和親密顧問，但最終是拜登自己的決定。

上週在採訪中被問及什麼情況下會讓位的時候，拜登回答說「只有上帝的聲音」。

而《大西洋月刊》寫到，「衰老是人類生命的一部分，但尊嚴通常是一種選擇」。

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