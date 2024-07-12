拜登記招表現極爛＋17人促退還企硬？「3塊骨牌」倒下才能踢走他

美國總統拜登（Joe Biden）7月11日在北約記者會發表的「終極演說」，之前被他的公關團隊描述為「大男孩」（big boy），埋藏對他「爭口氣」的期望。然而他錯誤稱呼賀錦麗（Kamala Harris）和澤連斯基（Volodymyr Zelensky）這一幕對外界來說實在太過「衝擊眼球」，有可能成為壓垮拜登選戰之路的最後一根稻草。

圖為美國總統拜登2024年7月11日在華盛頓舉行的北約75周年峰會期間出席新聞發布會。（Reuters）

▼拜登介紹烏克蘭總統澤連斯基時，將他說成俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），澤連斯基「瞬間石化」。

▼拜登說美國前總統特朗普（Donald Trump）是他的副總統，其實拜登的副手是賀錦麗：

拜登「連環口誤」的殺傷力在6月27日及之後發生的事件中一路疊加，從與特朗普（Donald Trump）辯論的失敗、黨內及民間出現「易帥」的呼聲、電視節目主持人被偷錄下他直言拜登無法做多4年總統的言論、包括眾院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）在內高級黨員發出明確的「訊號」、佐治古尼（George Clooney） 打響業界「第一槍」。拜登和民主黨的勢頭，正以一種有損尊嚴的快速瓦解。

愈多議員以相類似的理因「跳船」，迄今17位。在拜登出席北約記者會的同一天，新增7位民主黨眾議員要求拜登退選，其中3位更是在拜登舉行記者會後才表態。

三人當中，最引人注意的眾議院情報委員會民主黨資深成員海姆斯（Jim Himes，暫譯）。他在個人社交媒體X推文稱：

2024年的選舉將決定美國民主的未來，我們必須推出最強大的候選人來應對特朗普承諾的MAGA威權主義所構成的威脅。我不再相信那是拜登。

海姆斯的推文：

伊利諾伊州眾議員索倫森（Eric Sorensen，暫譯）在X的推文中直接表示很希望拜登退出：

另一名在拜登出席記者會後「跳船」的眾議員彼得斯（Scott Peters）發推文：

風險很高，我們正走在敗選的道路上。我的良心要求我大聲疾呼，將對國家和民主的忠誠置於對總統的感情和忠誠之上。

彼得斯的推文：

沉默的大多數 快支持不住

這場針對拜登的「叛亂」雖暫時只有一小撮民主黨議員加入，但似乎愈演愈烈，反映出黨內已有一種恐懼在蔓延：他們真的擔心，特朗普可能會帶領共和黨取得壓倒性勝利，拿下國會參眾兩院。

拜登三番四次堅稱不會離開民主黨開往白宮寶座快車的「駕駛座」，自稱是擊敗特朗普的最佳人選。他或許是因為看到，民主黨還有很多議員未表態，即使面對包括佩洛西在內的資深黨員施壓，仍認為可堅持下去。

拜登一次又一次對外展露出來的、令人覺得他衰老、神志不清與思路突然中斷等模樣，已外界普遍理解為：他這輛車真的應該換人開了，否則連他想捍衛的「美國民主」，都會一併飛出懸崖邊。這樣下去，那些民主黨「沉默的多數」最終都會受不了。

圖為美國總統拜登2024年7月11日在美國華盛頓舉行的北約75周年峰會期間舉行新聞發布會。（Reuters）

拜登迄今的表現出來的仍是那一套：「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。他仍未就北約記者會的表現回應。

美媒7月11日稱，有3個因素可能使他站不住腳：黨內支持率的崩潰；捐款枯竭，以及選民的民意調查數據。美媒指，拜登在北約這個記者會的表現可能會使這一致命「三連擊」成為現實。