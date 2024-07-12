佐治古尼撐「換登」 美媒：奧巴馬知情未阻攔 疑對拜登失信心
撰文：劉耀洋
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荷里活影星佐治古尼（George Clooney）7月10日在《紐約時報》發表文章，促請總統拜登（Joe Biden）退出總統選舉。有美媒7月11日稱，前總統奧巴馬（Barack Obama）早知悉他將撰文勸退拜登，卻未有表示反對。
美國雜誌《政治報》（Politico）11日引述知情人士報道，奧巴馬是佐治古尼的朋友，他早已知道文章內容。
Politico指出，佐治古尼曾致電奧巴馬，告訴對方自己將在7月10日投書《紐時》。奧巴馬雖沒鼓勵他發表這些言論，但沒有試圖阻止對方。
拜登退選已成定局？
美媒7月11日報道稱，奧巴馬和佩洛西（Nancy Pelosi）私下談論拜登的競選狀況時，皆認為在現時的選舉形勢下，他難以擊敗共和黨對手特朗普（Donald Trump，又譯川普）。
美媒訪問數十名國會議員、黨內成員以及與奧巴馬、佩洛西有聯繫的人士，其中多人表示，感覺拜登退選的結局已很明確，問題只在於如何發生。
一名與奧巴馬和佩洛西等人密切來往的資深民主黨人透露：「2人正在關注，等待拜登自己做出決定。」
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