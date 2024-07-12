美國對台軍售　中國外交部：對美6軍工企業及5名高層採取反制措施

美國再向台灣出售武器後，中國外交部批評美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。據外交部指，依據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方決定對6間美國軍工企業及5名高級管理人員採取反制措施。



根據中方公告，決定6家企業採取反制措施，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。

這些企業包括：

（一）安杜里爾公司（Anduril Industries）

（二）海上戰術系統公司（Maritime Tactical Systems）

（三）環太平洋防務公司（Pacific Rim Defense）

（四）AEVEX航天公司（AEVEX Aerospace）

（五）LKD航天公司（LKD Aerospace）

（六）頂峰科技公司（Summit Technologies Inc.）

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

中方又指，對5名美方企業高級管理人員採取反制措施，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

根據名單，這5人包括：

（一）瓦希德·納瓦比（Wahid Nawabi），男，宇航環境公司董事長、總裁、行政總裁（二）凱文·麥克唐奈（Kevin McDonnell），男，宇航環境公司高級副總裁、財務總監（三）布賴恩·申普夫（Brian William Schimpf），男，安杜里爾公司行政總裁

（四）馬修·格里姆（Matthew Marley Grimm），男，安杜里爾公司營運總監

（五）格雷戈里·考斯納（Gregory Michael Kausner），男，安杜里爾公司負責全球防務的高級副總裁

措施自2024年7月12日起施行。