馬凱碩：中美競爭步伐未來十年將提速
阿聯酋戰略研究中心日前舉辦講座邀請專家對此進行探討。此次講座的主講人是新加坡國立大學亞洲研究院資深學者、前外交官馬凱碩（Kishore Mahbubani）。據阿聯酋戰略研究中心網站報道，馬凱碩重點談到即將到來的美國總統大選將如何影響中美關係發展，以及各方應對中美競爭、相關利益和前景的方式。
在分析中美關係時，馬凱碩表示，美國認為自己有大約十年時間來阻止中國成為世界領袖。他強調說，美國無疑將利用這段時間加大對華施壓。
馬凱碩預測了未來這兩個全球性大國的對立關係，以及美國從自身利益出發來解決這一問題的能力，然後強調，美國無法遏制中國。馬凱碩指出，中國吸取了蘇聯分崩離析的教訓，也總結了美國戰略性利用周邊國家來實施遏制的經驗。
作為回應，中國聚焦於加強國內社會建設、促進經濟發展和改善與周邊國家的關係。這一戰略的例證是，中國與東盟國家貿易規模逼近1萬億美元，同時中國在電動汽車領域取得重大進展。
談到中國的優勢時，馬凱碩進一步指出，與不能接受對等競爭者的美國相比，中國沒有拿競爭性意識形態針對包括美國在內的任何世界大國。
對於美國總統大選對美中關係的潛在影響，馬凱碩強調，最終結果有諸多可能性，或許沒有變化，也可能發生重大變化。他認為，如果拜登獲勝，那麼任何可能的變化都將是細微的、有限的。但即便如此，馬凱碩認為，無論誰入主白宮，美中兩國間的競爭步伐都將在今後十年提速。
至於選舉結果的不同將如何影響華盛頓處理美中對立的方式，馬凱碩表示，拜登處理對立的方式可能與特朗普大相徑庭。即使加大對華施壓，拜登也會採取審慎的態度。與之相反，以不可預測性著稱的特朗普可能採取任何方式，既可能選擇通過重大戰略協議來解決對華關係中的複雜問題，也可能選擇徵收關稅、實施制裁。
關於其他無法置身於美中矛盾之外的相關國家應該如何自處，馬凱碩認為，新興國家應當保持中立，樂於以平衡的方式與中國和美國建立多元化政治經濟關係，同時不介入美中矛盾。
轉載自參考消息智庫