馬凱碩：中美競爭步伐未來十年將提速

阿聯酋戰略研究中心日前舉辦講座邀請專家對此進行探討。此次講座的主講人是新加坡國立大學亞洲研究院資深學者、前外交官馬凱碩（Kishore Mahbubani）。據阿聯酋戰略研究中心網站報道，馬凱碩重點談到即將到來的美國總統大選將如何影響中美關係發展，以及各方應對中美競爭、相關利益和前景的方式。



在分析中美關係時，馬凱碩表示，美國認為自己有大約十年時間來阻止中國成為世界領袖。他強調說，美國無疑將利用這段時間加大對華施壓。

馬凱碩預測了未來這兩個全球性大國的對立關係，以及美國從自身利益出發來解決這一問題的能力，然後強調，美國無法遏制中國。馬凱碩指出，中國吸取了蘇聯分崩離析的教訓，也總結了美國戰略性利用周邊國家來實施遏制的經驗。

作為回應，中國聚焦於加強國內社會建設、促進經濟發展和改善與周邊國家的關係。這一戰略的例證是，中國與東盟國家貿易規模逼近1萬億美元，同時中國在電動汽車領域取得重大進展。

圖為2024年6月7日，中國國家主席習近平在中國北京人民大會堂會見巴西副總統阿爾克明。（Wang Zhao/Pool via REUTERS）

普京訪華：圖為2024年5月16日，俄羅斯總統普京在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會議，並簽署多份文件。（Sputnik/Konstantin Zavrazhin/Pool via REUTERS）

談到中國的優勢時，馬凱碩進一步指出，與不能接受對等競爭者的美國相比，中國沒有拿競爭性意識形態針對包括美國在內的任何世界大國。

對於美國總統大選對美中關係的潛在影響，馬凱碩強調，最終結果有諸多可能性，或許沒有變化，也可能發生重大變化。他認為，如果拜登獲勝，那麼任何可能的變化都將是細微的、有限的。但即便如此，馬凱碩認為，無論誰入主白宮，美中兩國間的競爭步伐都將在今後十年提速。

至於選舉結果的不同將如何影響華盛頓處理美中對立的方式，馬凱碩表示，拜登處理對立的方式可能與特朗普大相徑庭。即使加大對華施壓，拜登也會採取審慎的態度。與之相反，以不可預測性著稱的特朗普可能採取任何方式，既可能選擇通過重大戰略協議來解決對華關係中的複雜問題，也可能選擇徵收關稅、實施制裁。

關於其他無法置身於美中矛盾之外的相關國家應該如何自處，馬凱碩認為，新興國家應當保持中立，樂於以平衡的方式與中國和美國建立多元化政治經濟關係，同時不介入美中矛盾。

轉載自參考消息智庫

