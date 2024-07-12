菲律賓發聲明紀念南海仲裁案8周年　中國：停止炒作非法裁決

菲律賓7月12日發表紀念南海仲裁案裁決出台8周年的聲明，中國外交部發言人林劍同日在例行記者會上表示，中方希望菲方恪守承諾，停止利用和炒作非法裁決，在南海問題上早日回到雙邊談判解決爭議的正確軌道上。



林劍表示，菲律賓單方面提起南海仲裁案，背信棄義。應菲方片面請求建立的臨時仲裁庭越權審理、枉法裁判，所作的裁決非法無效。

菲方違背同中方通過雙邊協商談判解決南海有關爭議的共識，違反《南海各方行為宣言》有關「由直接相關當事國通過協商談判和平解決爭議」的規定，濫用《聯合國海洋法公約》爭端解決機制，無視中方所作的排除性聲明，執意提起南海仲裁案，中方自始至終不接受、不參與。

菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）2024年4月6日發布照片顯示，該國指4月4日，一艘中國海警船在南海接近一艘菲律賓漁船。（Philippine Coast Guard via Reuters）

中方指，仲裁庭違背國家同意的原則，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，有關的裁決是非法、無效，沒有拘束力，中國不接受、不承認有關裁決，不接受任何基於裁決的主張和行動，中方在南海的主權和權益在任何情況下不受裁決的影響。

林劍指，南海仲裁案本質上是一場披着法律外衣的政治鬧劇。菲方不惜以犧牲雙邊關係為代價，實際上已落入美西方國家的圈套和陷阱，為自己戴上枷鎖，成為一些國家構建反華遏華「小圈子」的工具。

中菲關係・南海・仁愛礁：菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）2024年4月6日發布照片顯示，該國指4月4日，一艘中國海警船在南海接近一艘菲律賓漁船。（Philippine Coast Guard via Reuters）

林劍稱，菲方視裁決和公約為其在南海政策和行動的兩大基石，但裁決本身又嚴重背離公約，這暴露出菲方立場的自相矛盾。菲方頑固堅持錯誤立場，死守裁決的結果不放，只會讓自己在錯誤的道路上愈走愈遠。

他指，中方長期以來一直從維護雙邊關係和地區和平穩定的大局出發，一貫致力於尊重歷史事實和國際法的基礎上，通過與菲律賓的直接談判和友好協商解決有關爭議。