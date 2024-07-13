伊朗新總統撰文讚中俄伸援　期待與中國更廣泛合作

央視7月12日稱，伊朗當選總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）在伊朗媒體撰文，闡述其外交政策理念。《德黑蘭時報》援引伊朗新總統在《我給新世界的訊息》一文中的話說：「中國和俄羅斯一直在困難時期支持我們。我們非常珍視這種友誼。」



2024年7月6日，伊朗新當選總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）在位於德黑蘭南部的伊朗已故最高領袖霍梅尼（ Ayatollah Ruhollah Khomeini）陵墓，與支持者出席聚會。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

佩澤什基安表示，中國和俄羅斯在伊朗面臨挑戰的時候，始終與伊朗站在一起，伊朗非常珍視這份友誼。伊朗期待在走向全球新秩序的過程中，與中國進行更加廣泛的合作。他提到，2023年，中國在促進伊朗與沙特關係正常化方面發揮了關鍵作用，這展示其對國際事務的建設性願景和前瞻性態度。

2024年7月6日，伊朗新當選總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）在位於德黑蘭南部的伊朗已故最高領袖霍梅尼（ Ayatollah Ruhollah Khomeini）陵墓，與支持者出席聚會。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

致力為緩和俄烏衝突貢獻

在提到與俄羅斯關係的時候，佩澤什基安表示，伊朗將繼續擴大和加強與俄羅斯的合作，並致力於為緩和俄烏衝突貢獻力量。他表示，其將繼續在雙邊以及金磚合作機制、上合組織等多邊機制下，與俄羅斯開展合作。

美對伊施加壓力不會奏效

針對伊核協議，佩澤什基安表示，2018年美國單方面退出伊核協議後，歐洲國家也違背了其承諾，儘管如此，伊朗仍期待在相互尊重和平等的原則上，與歐洲國家進行建設性對話。他提醒道，美國需要認清現實，並需要明白，對伊朗施加壓力不會奏效。美國非法退出伊核協議，給伊朗造成巨大經濟損失，並通過制裁給伊朗人民帶來難以承受的痛苦。此外，美國還對伊朗發動經濟戰、暗殺革命衛隊高級將領蘇萊曼尼、實施國家恐怖主義活動等，世界正在目睹美國行為帶來的惡劣後果。

針對核問題，佩澤什基安指出，在伊朗國防體系的理論中，不包含核武器這一選項。伊朗敦促美國從過去的錯誤中吸取教訓，並調整其政策。美國決策者需要明白，挑撥地區國家相互對抗的政策現在以及未來都不會成功，他們需要接受這一現實，避免加劇當前的緊張局勢。

另外，佩澤什基安表示，伊朗將優先加強其與鄰國的關係，以合作促進區域發展。