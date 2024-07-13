普京提議創建金磚國家議會

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在第十屆金磚國家議會論壇上發表講話時提議在未來建立金磚國家議會。



普京曾多次指出金磚國家組織和上合組織在建立一個基於平等和考慮共同利益的世界新秩序上的作用。他還特別指出，「正是這些組織成為了全球發展進程和建立真正多極化的強大動力」。

此次論壇活動在塔夫利宮舉行，邀請16個國家的400位參會者來參加。

此次金磚國家議會的參會者為各國國會議員分別來自巴西、埃及、印度、伊朗、中國、阿聯酋、埃塞俄比亞和南非，還有來自獨聯體議會聯盟大會成員國：阿塞拜疆、亞美尼亞、白羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克。

2024年7月11日至12日，第十屆金磚國家議會論壇在俄羅斯聖彼得堡舉行。中國全國人大常委會委員長趙樂際出席論壇並發表講話。這是11日，趙樂際出席論壇全體會議並發表講話。（新華社）

全國人大常委會委員長趙樂際亦有出席這個在11日至12日舉行的論壇，並發表講話。

他11日出席論壇全體會議時指出，金磚國家立法機構長期保持友好合作，在深化金磚戰略夥伴關係中發揮重要作用。

本屆論壇是金磚擴員後舉行的首次議會論壇，體現了「全球南方」團結自強的蓬勃勢頭和共謀發展的堅定意願。

中俄關係：2024年7月11日至12日，第十屆金磚國家議會論壇在俄羅斯聖彼得堡舉行。圖為中國全國人大常委會委員長趙樂際11日與俄羅斯總統普京（左一）及俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Viktorovich Volodin，左二）進行場邊會晤。（Alexey Danichev/Host Photo Agency BRICS-RUSSIA2024.RU/Handout via REUTERS）

趙樂際是應俄羅斯聯邦會議國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Viktorovich Volodin）和聯邦委員會主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）的邀請，7月9日至13日對俄羅斯進行正式友好訪問。

趙樂際11日在聖彼得堡會見俄羅斯總統普京。

趙樂際亦在莫斯科與馬特維延科、沃洛金分別舉行會談，並出席中俄議會合作委員會第九次會議。