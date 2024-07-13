菲律賓下令逮捕疑涉詐騙華裔市長

菲律賓參議院下令逮捕涉嫌與中國犯罪集團有聯繫的一名華裔市長。



路透社報道，主導這起案件調查的菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）星期六（7月13日）說，向涉案的郭華萍（Alice Guo）發出逮捕令，是追究她的法律責任第一步。

郭華萍為呂宋島丹轆省班班市（Bamban）市長，此前已因菲內政部提出的投訴被停職。

菲律賓華裔女市長郭華萍（Alice Guo）遭指控與網絡詐騙集團有關，更遭議員質疑她的背景（競選宣傳品）

逮捕令由菲參議院議長於12日簽署，並由參議院警衛執行。郭華萍之前以壓力過大為由，連續兩次缺席與中國犯罪集團有關的聽證會，第二場聽證會原定10日舉行。

郭華萍的律師大衛說，郭華萍「遭受了大規模的網絡欺凌和羞辱」，「身心情況都不好」，所以無法出席聽證會。

大衛說：「她的情況好轉後，就可以出席聽證會。」

菲律賓華裔女市長郭華萍（Alice Guo）遭指控與網絡詐騙集團有關，更遭議員質疑她的背景（競選宣傳品）

郭華萍早前在菲律賓參議院接受質詢時，對自己的身世含糊其辭，引發她是中國間諜的疑雲。菲律賓總統小馬可斯下令調查她的公民身份。

2024年3月，菲律賓當局對班班市的兩家網絡博彩公司展開突擊搜查，發現兩家公司的所在地寶福園區的註冊人是郭華萍。那裏實際上是一個網絡詐騙園區，涉及人口販運和非法拘留等不法活動。調查顯示，郭華萍在寶福園區的合夥人包括林寶英和張瑞金，兩人因涉及新加坡30億新元洗錢案而被控，已被定罪和判處監禁。