特朗普遇刺　拜登與多國政要譴責

美國總統拜登就前總統特朗普（Joe Biden）7月13日集會現場發生槍擊一事召開緊急記者會，對事件表示強烈譴責。



拜登星期六（7月13日）在特拉華州舉行緊急記者會時說：「暴力在美國沒有立足之地。這是病態的，令人髮指。這是我們必須團結這個國家的原因之一……我們不能這樣，我們不能寬恕這種行為。」

特朗普遇刺：2024年7月13日，身在美國特拉華州的美國總統拜登就特朗普同日遇刺緊急舉行記者會。（Reuters）

他表明：「在美國，像這樣的政治暴力或暴力行為是聞所未聞的，這是不合適的。每個人都必須譴責它。」他也希望很快與特朗普通話。

當天早些時候，特朗普在賓夕法尼亞州的競選集會上發表演講，但因發生槍擊而被迫中斷。特朗普在特勤局人員護送下匆忙離場，在當地一家醫療機構接受觀察。

特朗普遇刺：2024年7月13日，身在美國特拉華州的美國總統拜登就特朗普同日遇刺緊急舉行記者會。（Reuters）

特朗普沒有大礙，但現場一名觀眾死亡，還有一名槍手被擊斃。美國特勤局說，還有兩名觀眾受重傷。

現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）說：「我們正在為他（特朗普）、他的家人，以及所有在這起毫無意義的槍擊事件中受傷和受到影響的人祈禱。」

民主黨前總統奧巴馬（Barack Obama）也在一份聲明中說，美國的民主制度中絕對沒有政治暴力的容身之地。「雖然還不知道究竟發生了什麼，但我們都應該為前總統特朗普沒有受到嚴重傷害而感到寬慰，並利用這一時刻再次承諾，在我們的政治中保持文明和尊重。」

共和黨前總統小布殊（George W. Bush）也譴責了這起「卑鄙」的襲擊事件。

圖為2019年5月13日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮接待匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）。（Reuters）

多國政要 發文譴責政治暴力

英國首相施紀賢在X發文說：「任何形式的政治暴力在我們的社會都沒有立足之地，我對此次襲擊的所有受害者表示哀悼。」

日本首相岸田文雄表明，必須堅決反對任何形式的挑戰民主的暴力行為，他祈禱特朗普早日康復。

與特朗普關係良好的匈牙利總理歐爾班在X發文稱：「在這黑暗的時刻，我與特朗普總統同在，並為他祈禱。」