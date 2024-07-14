特朗普遇刺 拜登與多國政要譴責
撰文：聯合早報
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美國總統拜登就前總統特朗普（Joe Biden）7月13日集會現場發生槍擊一事召開緊急記者會，對事件表示強烈譴責。
拜登星期六（7月13日）在特拉華州舉行緊急記者會時說：「暴力在美國沒有立足之地。這是病態的，令人髮指。這是我們必須團結這個國家的原因之一……我們不能這樣，我們不能寬恕這種行為。」
他表明：「在美國，像這樣的政治暴力或暴力行為是聞所未聞的，這是不合適的。每個人都必須譴責它。」他也希望很快與特朗普通話。
當天早些時候，特朗普在賓夕法尼亞州的競選集會上發表演講，但因發生槍擊而被迫中斷。特朗普在特勤局人員護送下匆忙離場，在當地一家醫療機構接受觀察。
特朗普沒有大礙，但現場一名觀眾死亡，還有一名槍手被擊斃。美國特勤局說，還有兩名觀眾受重傷。
現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）說：「我們正在為他（特朗普）、他的家人，以及所有在這起毫無意義的槍擊事件中受傷和受到影響的人祈禱。」
民主黨前總統奧巴馬（Barack Obama）也在一份聲明中說，美國的民主制度中絕對沒有政治暴力的容身之地。「雖然還不知道究竟發生了什麼，但我們都應該為前總統特朗普沒有受到嚴重傷害而感到寬慰，並利用這一時刻再次承諾，在我們的政治中保持文明和尊重。」
共和黨前總統小布殊（George W. Bush）也譴責了這起「卑鄙」的襲擊事件。
多國政要 發文譴責政治暴力
英國首相施紀賢在X發文說：「任何形式的政治暴力在我們的社會都沒有立足之地，我對此次襲擊的所有受害者表示哀悼。」
日本首相岸田文雄表明，必須堅決反對任何形式的挑戰民主的暴力行為，他祈禱特朗普早日康復。
與特朗普關係良好的匈牙利總理歐爾班在X發文稱：「在這黑暗的時刻，我與特朗普總統同在，並為他祈禱。」
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