稱反朝鮮傳單再度飄至　金與正斥韓國敗類：將付出代價

朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正7月14日猛烈抨擊韓國「敗類」通過氣球向朝鮮散發反政權宣傳傳單，警告他們將付出「非常高的代價」。



法媒7月14日引述朝中社報道，金與正說，她獲悉最新一批「骯髒傳單和韓國敗類物品」在朝鮮邊境地區被發現。朝鮮軍方人員「目前正在全力搜查，將發現的垃圾扔進火中並處理掉」。

金與正稱：「儘管朝鮮一再警告，但韓國敗類仍不停止這種粗魯骯髒的玩笑。韓國各派將因遭受痛苦的尷尬而感到厭倦，必須準備好付出高昂的代價。」

圖為2023年9月13日，朝鮮領袖金正恩的妹妹金與正在俄羅斯進行訪問。（Reuters）

朝鮮自5月已經向韓國發送一千多個載有垃圾的氣球，稱這是對韓國向北方發送的載有批評金正恩統治的宣傳品氣球的報復。

作為回應，首爾已完全中止緩和緊張局勢的軍事協議，並重啟邊境擴音器進行宣傳廣播。

圖為2024年6月2日，韓國仁川一個公園拍攝到一個據信是朝鮮空飄的「垃圾氣球」。（Reuters）

朝鮮與韓國的關係正處於多年來低位；平壤在與俄羅斯的關係愈來愈密切的同時，加大武器試驗的力度。

美國和韓國指責朝鮮向莫斯科提供武器用於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，稱這將違反對兩國的一系列制裁。

2024年1月，朝鮮宣布韓國為其主要敵人，並放棄旨在與韓國進行接觸的機構，同時加強兩國邊境的安保。

圖為2018年4月27日，朝鮮領袖金正恩（不在圖中）與胞妹金與正在板門店和平之家出席韓朝峰會。（Photo by Pool/Getty Images）

本文獲《聯合早報》授權轉載

