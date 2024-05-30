朝鮮逾260「便便氣球」闖韓　金與正：向鬼怪送禮　數十倍奉還

韓國聯合參謀本部（韓聯參）5月29日表示，朝鮮28日晚開始向韓國空飄裝有污穢物和垃圾的大量氣球，全國迄今發現260多隻「垃圾氣球」。朝鮮領袖金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會副部長金與正29日發聲明證實此事。她嘲笑南韓是「自由民主主義鬼怪」，稱這是向高喊言論自由的「自由民主主義鬼怪」發送的「真誠禮物」，今後朝鮮將以數十倍「奉還」韓方散佈的穢物。



根據朝中社，金與正29日發表談話稱，有關做法是朝鮮人民的言論自由。她說朝鮮只不過試着做些韓方經常幹的事，韓方指朝方同類行為違反國際法是厚顏無恥。

金與正口中的穢物，是韓國團體企圖傳播誹謗朝鮮思想和制度的政治煽動傳單，以及臭不可聞的低級思想。她指韓方嚴重愚弄朝鮮人民，理應遭到報應。

金與正指出，朝鮮對韓國放飛的氣球，屬於朝鮮人民的言論自由。她還譏諷說「管制空飄行為有局限，希望大韓民國政府能諒解」。

韓國聯合參謀本部（韓聯參）表示，江原、京畿、慶尚、全羅、忠清等南韓各地已發現200多個來自朝鮮的氣球。

那些氣球長3至4米，下方懸掛膠袋，內裝有各種污穢物和垃圾，但未發現對韓傳單。捆綁氣球和膠袋的繩子上繫有計時器和引爆裝置。

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