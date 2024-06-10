朝鮮第4波「垃圾氣球」一晚放飛310個　金與正稱反制韓國邊境廣播

韓聯社6月10日稱，朝鮮在6月9日至10日向韓國放飛310個垃圾氣球。這發生在韓國重啟邊境對朝廣播之後數小時。韓國聯合參謀本部（韓聯參）稱它們攜帶的東西主要是廢紙和塑膠，暫未發現有有毒物質。部門稱，截至10日早上8時30分已不見有新的氣球出現。



這是朝鮮近期第四次對韓放飛氣球。對上一次是6月8日晚起至9日早上10時，朝鮮向韓國空飄330個氣球。韓聯參稱墜入韓境內的氣球數量有80多個。

朝鮮這一輪放飛垃圾氣球，始於5月28日，當時進入韓境的氣球，部份被發現有攜帶糞便之類的穢物。

韓聯社10日稱，朝鮮迄今已向韓飄飛逾1600個氣球。

圖為2019年2月28日，朝鮮領袖金正恩胞妹金與正身在越南河內用作「特金會」會面場地的酒店。（Reuters）

朝鮮領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正6月9日警告，若韓國繼續向邊境發送反朝傳單及擴音喊話，平壤將會有新一輪行動回應，並形容這是危險局勢的序幕。

朝中社引述金與正的聲明，批評韓國政客持續製造新危機，透過發送傳單和擴音器喊話來挑釁朝鮮。她表示，朝鮮早前向韓國發送垃圾氣球的行動本來會在周日結束，但現時情況已改變，是引致非常危險局勢的序幕。

金與正又說，朝鮮週末用1400個氣球，向韓國發送約7.5噸廢紙，並聲稱這些只是垃圾，與政治宣傳無關，而韓國重啟對朝擴音喊話，賊喊捉賊的挑釁之舉導致新的危機。

2016年1月8日，鏡頭下韓國在漣川郡韓朝邊境附近設置的擴音器。2016年1月7日，韓國宣布將恢復邊境揚聲器的廣播。2015年8月，韓國士兵在非軍事區被地雷炸傷時，韓國曾啟動擴音器廣播，朝鮮則威脅要攻擊擴音器。（Getty）

金與正說朝方對韓方骯髒和幼稚的處事方式錶示強烈譴責。她警告，若韓方繼續挑釁，就會在日常生活中不斷感受到執拾廢紙的痛苦，強調立即停止可能導致進一步對抗的危險行為，並自我反省。

朝鮮上月28日晚開始向韓國空飄裝有污穢物和垃圾的大量氣球。金與正其後證實此事，嘲笑韓國是「自由民主主義鬼怪」，稱這是向高喊言論自由的「自由民主主義鬼怪」發送的「真誠禮物」，今後朝鮮將以數十倍「奉還」韓方散佈的穢物。