特朗普遇刺後｜ 美國共和黨大會被定為「國家安全特別活動」

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月18日出席共和黨全國代表大會（Republican National Convention）接受黨提名。在行刺事件發生後，他仍決定到威斯康星州密爾沃基市出席大會。聯邦調查局（FBI）說，共和黨全國代表大會沒有面對任何具體威脅。



英國廣播公司（BBC）報道，為期四天的共和黨全國代表大會星期一（7月15日）開始在密爾沃基市舉行。

FBI密爾沃基外勤辦公室主任Michael Hensle14日說，共和黨大會及與會人員沒有面對任何明確、具體的威脅。

亨斯勒說，特朗普遭遇槍擊後，在社交媒體平台關於這起事件的討論有上升趨勢，FBI會密切監督社媒平台討論是否趨向於犯罪活動訊息。

美國大選：圖為2024年7月14日，在美國威斯康辛州密爾沃基15日舉行的共和黨全國代表大會的會場內，曾在特朗普時期效力的白宮前幕僚長普里巴斯（Reince Priebus）來到會場。（Reuters）

美國特勤局對於調查工作三緘其口。記者們就即將舉行的共和黨全國代表大會的安全問題提出一連串問題，其中一名記者問：「為什麼前總統特朗普、他的家人和大會參與者對美國特勤局有信心？」

特勤局發言人說，共和黨全國代表大會已被指定為「國家特別安全活動」，這次活動「是政府指定的任何活動中安全級別最高的」。

美國大選：圖為2024年7月14日，美國威斯康辛州密爾沃基在15日舉行共和黨全國代表大會的會場，一名警察在場內行走。（Reuters）

《紐約時報》報道，FBI高級官員說，發生在前總統特朗普競選集會的槍擊事件，可能是國內恐怖主義襲擊或未遂暗殺行動，FBI特工正往這兩個方向調查。

共和黨全國代表大會7月15日至18日在威斯康星州密爾沃基市舉行，特朗普將在大會上獲正式提名為共和黨總統候選人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

