特朗普遇刺｜《紐約郵報》誤報兇手是華裔 華人社群抗議
撰文：聯合早報
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美國一份報章稱，前總統特朗普競選集會槍擊事件兇手是一名華裔男子，一個多小時後修正，但仍引起當地華社群起抗議。
據北美《世界日報》星期天（7月14日）報道，槍擊事件發生後，《紐約郵報》在13日晚上7時19分刊出一篇報道稱，槍手被指認為一名華裔男子，引起華社關注並質疑。
報道刊出不久，民眾何女士致電給撰寫這份報道的記者Joe Marino，並詢問Joe Marino，槍手為華裔男子的消息來源是從何得知。Joe Marino馬上回應她：「實際上是一名白人男性，這篇報道出現了印刷錯誤（misprint）。」
這則報道在13日晚上8時51分更新，關於槍手的描述也從華裔男子改為白人男子，但還是無法平息華裔社區的怒火。
何女士說，在電話交談中，Joe Marino稱願意道歉，但他沒有說會在什麼時候，或以什麼方式表示歉意。何女士後來再詢問Joe Marino什麼時候願意向華人社群道歉，Joe Marino則請她與《紐約郵報》編輯聯繫。
此事也引來許多華裔民選官員注意，其中州眾議員鄭永佳據報第一時間致信給《紐約郵報》，但尚未得到回覆。
鄭永佳說，這件事情令他感到擔憂，華裔總是被當成目標鎖定，並不希望此事引發成另一波仇華潮。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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