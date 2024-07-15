特朗普遇刺｜《紐約郵報》誤報兇手是華裔　華人社群抗議

美國一份報章稱，前總統特朗普競選集會槍擊事件兇手是一名華裔男子，一個多小時後修正，但仍引起當地華社群起抗議。



據北美《世界日報》星期天（7月14日）報道，槍擊事件發生後，《紐約郵報》在13日晚上7時19分刊出一篇報道稱，槍手被指認為一名華裔男子，引起華社關注並質疑。

報道刊出不久，民眾何女士致電給撰寫這份報道的記者Joe Marino，並詢問Joe Marino，槍手為華裔男子的消息來源是從何得知。Joe Marino馬上回應她：「實際上是一名白人男性，這篇報道出現了印刷錯誤（misprint）。」

這則報道在13日晚上8時51分更新，關於槍手的描述也從華裔男子改為白人男子，但還是無法平息華裔社區的怒火。

《紐約郵報》2024年7月13日因不準確地報道刺殺美國前總統特朗普的槍手是一名華人而面臨批評。圖為網民將有關報道截圖，並用紅圈標示出有問題的部份。

何女士說，在電話交談中，Joe Marino稱願意道歉，但他沒有說會在什麼時候，或以什麼方式表示歉意。何女士後來再詢問Joe Marino什麼時候願意向華人社群道歉，Joe Marino則請她與《紐約郵報》編輯聯繫。

此事也引來許多華裔民選官員注意，其中州眾議員鄭永佳據報第一時間致信給《紐約郵報》，但尚未得到回覆。

鄭永佳說，這件事情令他感到擔憂，華裔總是被當成目標鎖定，並不希望此事引發成另一波仇華潮。

本文獲《聯合早報》授權轉載

