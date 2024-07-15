特朗普遇刺｜高中同學指槍手孤僻曾受欺凌　FBI稱未發現心理問題

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒出席共和黨競選集會期間，現場傳出槍聲，特朗普右耳受傷、臉上有血。綜合當局及美國多間媒體說法，已被擊斃的20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）為共和黨選民，但亦曾向與民主黨有關的委員會捐款。聯邦調查局（FBI）表示，已將案件列為本土恐怖主義行為和企圖暗殺，未有任何跡象顯示槍手有心理問題。



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美國《紐約郵報》報道，克魯克斯2022年從高中畢業，他的舊同學科勒（Jason Kohler）表示，克魯克斯是一個孤獨的人，且經常受到欺凌，稱對方曾穿打獵服裝上課而聞名。不過，暫未知更多有關欺凌的細節。

另有舊同學表示，「我會認為他是共和黨支持者。」女同學德安吉（Sarah D’Angelo）但指他從沒有公開談論政治觀點，也沒有提過討厭特朗普。克魯克斯有「幾個朋友」，但沒有朋友群體，記得他曾上堂時用手提電腦玩電子遊戲。

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美國《華爾街日報》等媒體報道，當局在克魯克斯車上發現爆炸裝置，家中亦有製造炸彈材料。FBI已證實，在其車上查獲可疑裝置，而克魯克斯使用的AR型步槍是由父親合法購買。當局認為他是單獨犯案，對社區已沒有其他威脅。FBI強調，調查仍處於早期階段，尚未掌握疑犯的意識形態，查出背後動機是首要任務之一。

綜合媒體說法，克魯克斯登記為共和黨選民，但亦曾向與民主黨有關的委員會捐款。

據美媒較早前引述消息人士稱，槍手當時從集會會場旁邊的一棟建築物天台施襲、距離特朗普約180米至275米，用AR式半自動步槍發射8發子彈。現在片段所見，槍手事後倒斃於該座平頂建築物天台。在他開槍不久後，特勤局人員將他擊斃。