特朗普遇刺｜美國共和黨全國代表大會召開　密爾沃基警不推限槍令

綜合美國媒體報道，在集會上遭槍擊翌日，當地時間7月14日，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）乘飛機抵達威斯康星州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee），參加15日在當地舉辦的共和黨全國代表大會（Republican National Convention）。



儘管此前發生了槍擊事件，美國特勤局（US Secret Services）14日表示，沒有計劃加強15至18日共和黨全國代表大會期間的安保計劃。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）報道，14日，密爾沃基警察局局長諾曼（Jeffrey Norman）對記者表示，在共和黨全國代表大會安全區外的安全協議沒有改變，根據威斯康星州的法律，允許在安全區外攜帶槍械。

他表示：「除非違反州法律，否則我們必須尊重（美國憲法）第二修正案規定的持槍權。」

2024年7月14日，在美國威斯康辛州密爾沃基市舉行的共和黨全國代表大會前夕，南達科他州長諾姆（Kristi Noem）站在講台上。（Reuters）

密爾沃基警局局長諾曼敦促密爾沃基市的人們以負責任的方式行使攜帶槍械的權利，並表示，警方不會容忍任何超出法律允許範圍的行為。

5月，威斯康星州州長埃弗斯（Tony Evers）宣布共和黨全國代表大會期間進入「州緊急狀態」，允許國民警衛隊（National Guard）為大會協助提供安全保障。此外，該時期內，地方和州外執法機構之間的合作也將加強。多達4500名執法人員可能前來協助大會的舉行，佛羅里達州（Florida）、明尼蘇達州（Minnesota）、密蘇里州（Missouri）、內華達州（Nevada）、新澤西州（New Jersey）和北卡羅來納州（North Carolina）的地方和州執法機構已經敲定協助大會安全的協議。

威斯康星州是一個允許公開攜帶槍械的州，該州共和黨議員強烈反對加強槍械管制的立法提案。該州法律規定，禁止當地城市和地方政府有關擁有或攜帶合法槍械的禁令。

2024年7月14日，在美國威斯康辛州密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會舉行前夕，一名警察站在舞台前。（Reuters）

美國全國公共廣播電台（NPR）報道，在威斯康辛州人們可以申請隱蔽攜帶槍械許可證，獲得許可後可以隱蔽的方式擁有武器。此外，威斯康星州也是一個允許公開攜帶槍械的州，在未獲得「隱蔽攜帶槍械許可」的情況下，只需把槍械放在胸前即可持槍走在路上。

此次共和黨全國代表大會的安全區外，該州對公開攜帶槍械沒有特別的限制。

本文獲《觀察者網》授權轉載

