特朗普遇刺｜美國FBI前特工質疑安保大疏忽　共和黨傳召特勤局長

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日出席競選活動時遭遇槍擊，他雖安全撤離現場，但現場至少2人身亡。美國媒體採訪兩名前聯邦調查局（FBI）特工，他們都認為槍手身處的屋頂，離造勢大會非常接近和視線清晰，應有人把守，質疑現場安保出現重大漏洞。



由共和黨主導的美國眾議院監督與問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）已就事件傳召負責保護總統候選人的特勤局（US Secret Services）局長Kimberly Cheatle 22日出席國會聽證會。



綜合美國媒體報道，特朗普在演講台上遭到槍擊，而狙擊手當時身處400至500英尺（約120-150米）以外的一座建築物屋頂上伏擊，連開八槍才遭特勤局特工發現及擊斃。

特朗普遇刺受傷事件現場圖（01製圖）

聯邦調查局（FBI）7月14日證實，涉案男子為20歲的克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）。

已退休的FBI特工摩爾（Steve Moore）曾擔任過兩年反狙擊手，他接受訪問時表示，那個屋頂應該有人把守。

另一位已退休的FBI外勤特工Bobby Chacon同日受訪時也表示，他很驚訝居然沒有人看守屋頂，他稱之為「完美的埋伏位置」。「那棟建築是距離舞台最近、視線清晰的建築。我很震驚他們沒有派人去屋頂看守。」

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。在他被簇擁着帶離現場前仍向鏡頭揮手，似想向支持者示意他沒問題。（Reuters）

摩爾表示，「屋頂居然無人監控和看守」，這可能是現場安保規劃或執行的缺陷。他指出，他們本來可以為那個屋頂做好計劃，但在計劃或執行計劃的過程中可能發生了一些事情，導致屋頂無人看管。

摩爾補充說，雖然特勤局特工可能已接獲槍手位置的情報，但他們的視線可能「受阻」。他指出，執法人員不能期望等到發現屋頂上有人，然後才開槍擊斃狙擊手。

對特朗普發動襲擊的槍手身處的屋頂，他在事發後被FBI擊斃：

與此同時，由共和黨主導的美國眾議院監督與問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）已就事件傳召負責保護總統候選人的特勤局（US Secret Services）局長Kimberly Cheatle在22日到國會山莊出席國會聽證會。

眾議院監督與問責委員會在其社交媒體帳戶上發聲明指，「美國人民要求對特朗普總統遇刺事件作出回應。」