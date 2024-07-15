菲律賓逮捕涉詐騙華裔女市長不果　菲媒：郭華萍或潛逃

菲律賓《馬尼拉時報》（The Manila Times）7月14日報道指，菲律賓政府前往前班班市（Bamban）「華裔」市長郭華萍的登記住址進行逮捕時，除了她的前會計外，沒有發現她或她的家人，引發外界猜測她已潛逃。



郭華萍被指控與一個涉嫌洗錢、網絡詐騙、人口販賣和非法拘留的犯罪集團有聯繫，菲律賓參議院兩次傳喚她參與調查聽證會，但郭華萍均未出席。7月12日，參議院簽署了對她及其家人的逮捕令。此前，郭華萍代表律師表示，由於「大規模的網絡欺凌和羞辱，市長身心健康受到影響」，故而沒有出席7月10日的聽證會。

針對郭華萍的調查起源於今年3月菲律賓總統反組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organized Crime Commission，PAOCC）對班班市一賭場的突擊檢查。在那次行動中，PAOCC發現該賭場實際上是一個網絡詐騙園區，涉嫌人口販賣和非法拘留。英國廣播電視公司（BBC）稱，當時解救的近700名員工中，有200多名中國人。

PAOCC調查發現，時任班班市市長郭華萍擁有該園區近一半的土地，詐騙中心就在她辦公室後方。不過，郭華萍堅稱自己只是將該處地產作為股權出租給了寶福房地產公司，她於2022年競選市長前就已撤資，沒有參與販賣人口和詐騙。

PAOCC並不認可郭華萍的辯解。PAOCC發言人稱，財產所有人必須盡職盡責、了解客戶，確保客戶沒有非法使用地產。而且有文件顯示，郭華萍不僅是一個出租人，她還參與了寶福的日常運作。寶福園區合伙人張瑞金和林寶英，也是新加坡數十億美元洗錢案的嫌疑人。

菲律賓丹轆省班班市的華裔市長郭華萍（Alice Guo）跟一家當局突擊搜查的菲國離岸博彩運營商（Pogos）有關，而且身分成謎（Facebook / @Mayor Alice Leal Guo ）

根據PAOCC披露的信息，寶福強迫被拐來的人實施網絡詐騙，通過「殺豬盤」網戀等手段騙取菲律賓人和外國人進行貸款、投資，每周有數百萬美元的進賬。更可怕的是，寶福的主業是洗錢，它還可能和另一個非法持有槍械、走私、綁架甚至殺害外國人的機構有關。

突擊寶福園區當晚，調查組截停了一輛白色貨車，車上17人中有5人是中國通緝的在逃對象。

越來越多證據浮出水面，令人震驚的是，市長郭華萍的身份可能都是假的。菲律賓國家調查局發現，郭華萍的指紋與一名多年前入境的中國公民的指紋一致。在一次聽證會上，郭華萍無法回憶起童年細節，且沒辦法提供醫療文件為她的菲律賓公民身份作佐證。

對此，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr.）今年5月曾對記者表示，「沒有人認識郭華萍。我們想知道她來自哪裏」。

圖為2024年3月19日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。（Reuters）

《菲律賓星報》報道指，郭華萍的外國投資簽證顯示她是中國人，但她假裝成菲律賓人參與了當地的選舉。菲律賓選舉委員會稱，郭華萍於2021年在班班市登記成為選民。次年，她便參加選舉並贏得市長一職。BBC稱，菲律賓地方官員通常出自政治世家，但外界對於郭華萍的背景知之甚少，她的姓氏「郭」也不是菲律賓華人的常見姓氏。

《菲律賓星報》指出，郭華萍最輕的指控是偽造公文和作偽證，這可能讓她被判6個月到6年的監禁，但鑑於她目前被披露涉及到的所有罪行，郭華萍可能將留在監獄裏度過她的餘生。

路透社指，這宗案件也引起了人們對菲律賓離岸博彩運營商（POGO）的關注。為發展經濟，2016年菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）開放了該國的離岸博彩市場。在金錢的利誘下，菲律賓離岸博彩業逐漸衍生出許多黑色產業鏈——洗錢、非法支付、色情等，欺詐、綁架、謀殺等一系列犯罪行為也隨之而來。根據菲律賓警方的數據，從2017年1月到2023年上半年，共收到4000多宗離岸博彩相關犯罪的報告。

薩拉・杜特爾特宣誓就任下一任副總統，儀式在達沃舉行。菲律賓總統杜特爾特和當選總統小馬可斯2022年6月19日在儀式舉行期間合影。（Photo by Ezra Acayan/Getty Images）

菲律賓一些立法者已在推動禁止該行業。參議員格雷絲·傅（Grace Poe）7月10日在一份聲明中表示，敦促政府「放棄離岸博彩業，為該國吸引合適的投資者」。

一些外媒聲稱菲律賓的離岸博彩業背後有中國人的參與。6月中旬，中國駐菲律賓大使館微信公眾號曾就菲離岸博彩相關問題回應稱，中方呼籲菲方早日全面禁止離岸博彩業，從根源上徹底解決這一社會頑疾，同時堅決反對借離岸博彩問題對中方進行的任何不實指控和污衊抹黑。

7月13日，中國和菲律賓兩國執法部門合作遣返3名涉嫌在菲綁架中國公民的犯罪嫌疑人。此次行動充分再次彰顯了兩國聯合打擊藏匿於離岸博彩業內犯罪的堅定決心。

本文獲《觀察者網》授權轉載

