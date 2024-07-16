意大利威尼斯試徵入城費　29天進帳220萬歐元

意大利威尼斯7月14日結束一項對遊客徵收入場費的試行計劃，這項計劃旨在減少因過度旅遊為當地帶來危害。美媒15日引述當地市場數據測算，近45萬遊客在過去2個半月中支付「入城費」，為該市帶來約220萬歐元（約1,870萬港元）收入。



反對人士認為，此舉對減少過度旅遊無用，表示徵收「入城費」效果未達預期。本地議員馬丁尼（Giovanni Martini）引用遊客數據指，在試行計劃期間的頭11天，該城每天平均接待7.5萬名遊客，這比2023年的3個指標性假期還要多出1萬人。

過度旅遊為當地帶來危害，在這張2024年6月3日發布的照片中，顯示一名遊客用黑色油性箱頭筆在意大利那不勒斯赫庫蘭尼姆古城（Herculaneum）城牆簽名塗鴉。這名遊客或將面臨大額罰款。（Carabinieri/Handout via REUTERS）

官員承諾嚴抓逃票者，入境機構卻未有按規定收費，批評人士認為，因為遊客了解避免付款沒有風險，這導致交「入城費」的人數呈下降趨勢。

當地政府決定延長該試行計劃，並考慮2025年把原本5歐元（約42港元）的「入城費」提升至10歐元。馬丁尼認為，此舉絕對無用。

2024年7月6日，西班牙巴塞羅那（Barcelona）大批示威者上街抗議當地「過度旅遊」的問題。（Reuters）

這項計劃試行是在2024年4月25日至7月中旬的週末和假日實施，威尼斯在總計29天的週末、假日對一日遊的遊客徵「入城費」。