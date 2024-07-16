意大利威尼斯試徵入城費 29天進帳220萬歐元
撰文：官祿倡
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意大利威尼斯7月14日結束一項對遊客徵收入場費的試行計劃，這項計劃旨在減少因過度旅遊為當地帶來危害。美媒15日引述當地市場數據測算，近45萬遊客在過去2個半月中支付「入城費」，為該市帶來約220萬歐元（約1,870萬港元）收入。
反對人士認為，此舉對減少過度旅遊無用，表示徵收「入城費」效果未達預期。本地議員馬丁尼（Giovanni Martini）引用遊客數據指，在試行計劃期間的頭11天，該城每天平均接待7.5萬名遊客，這比2023年的3個指標性假期還要多出1萬人。
官員承諾嚴抓逃票者，入境機構卻未有按規定收費，批評人士認為，因為遊客了解避免付款沒有風險，這導致交「入城費」的人數呈下降趨勢。
當地政府決定延長該試行計劃，並考慮2025年把原本5歐元（約42港元）的「入城費」提升至10歐元。馬丁尼認為，此舉絕對無用。
這項計劃試行是在2024年4月25日至7月中旬的週末和假日實施，威尼斯在總計29天的週末、假日對一日遊的遊客徵「入城費」。
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