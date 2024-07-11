日本面對過度旅遊外另一煩惱　紅燈區外國「牛郎」企街拉客增加

日本冠病疫情後鬆綁邊境措施，入境遊客如潮水般湧入。近期，當局除了關注過度旅遊問題，也發現在燈紅酒綠的娛樂場所有越來越多的外國「男娼」站街。



日本媒體引述警方的數據，這些外國「男娼」多數來自泰國。調查顯示，有一個不法組織安排他們入境和住宿。他們所持的都是15天的旅遊簽證，賺了錢就走人。

近期，橫濱最大娛樂城伊勢佐木町就有不少外籍男妓被捕。這些黃色勾當已損害到居民的安寧，警方正在加大打擊力度取締外國「牛郎」。

這個紅燈區男妓出沒已20年，只不過從沒有如此多的外國男妓出現。調查員說，2022年秋天邊境措施鬆綁後，入境日本變得更加容易，因此如今很多是泰國人。

與伊勢崎町毗鄰的若葉町，到了夜晚很不安全。去年6月，該區居民上告市政說，有外國籍高個子的男妓在周邊的停車場和建築物旁站街招客。為了保護居民的安全，當地政府除了在街道上安裝閉路電視，也讓居委會和警察成立防犯罪小組，監控那一帶的治安。

83歲的居民蘆原說：「到了晚上路上的氣氛很不好，我們都不太願意外出。」他也說，這些外國男妓緊盯的都是獨身女性。在與女子四目相對後，就會走上前用帶外語腔調的日語說：「我們可以玩玩嗎？」

日本八大行業盛行，牛郎店聚集的東京歌舞伎町，傳出有牛郎以戀愛手法，將女顧客騙得暈頭轉向，欠下巨額債務，最後被逼迫賣身還債。一名受害女子原本是臨床醫生，如今淪落風塵無法贖身。（YouTube@ TVBS NEWS）

東京新宿歌舞伎町（Getty Images）

警方去年9月曾派出57名調查人員，將站街的的17個外國男妓叫到警察局問話，並逮捕五名年齡介於27歲至53歲的外國男子。他們來自泰國、菲律賓和秘魯，其中四人持旅遊簽證入境，住在附近的公寓和酒店，深夜就站在街上招客。

據報道，日本的掃黃行動和防止賣淫法只針對妓女，儘管警方目前嚴厲打擊男妓，但法律沒跟上，難以將男妓繩之以法。因此，最後只能以滋擾行為防止條例結案，處罰要比反賣淫法輕得多。

為了居民的安全，神奈川縣正在考慮修改法律對付外國男妓。該縣議員河本文雄說：「為了消除外國男妓賣淫的拉客行為，我們不但要加強打擊規模，還必須通過修改條例來加強法律。要不然，很難控制地區的治安。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

