美國大選｜拜登團隊：賀錦麗準備就緒　邀萬斯8月13日辯論

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布共和黨新星、俄亥俄州（Ohio）參議員萬斯（J.D. Vance）為他的副總統人選後，哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞頻道邀請副總統賀錦麗（Kamala Harris）和萬斯進行電視辯論。



據《紐約時報》的報道，拜登競選團隊7月15日下午表示，賀錦麗已接受CBS新聞頻道的邀請，並已致電萬斯，恭喜他成為特朗普的競選拍檔。

兩名了解雙方談話內容的拜登競選助理表示，賀錦麗告訴萬斯，希望他能參加CBS新聞頻道主辦的電視辯論。

2024年7月15日，美國共和黨副總統候選人萬斯（J.D. Vance）出席在威斯康辛州密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會 (RNC) 首日，在座位上向與會者揮手致意。（Reuters）

這場辯論定於8月13日舉行

拜登的另一名助理指，這場辯論定於8月13日在華盛頓舉行。

特朗普競選團隊和CBS新聞頻道沒有立即回覆置評請求。

2024年7月13日，美國副總統賀錦麗拜訪賓州費城的雷丁碼頭市場。（Reuters）

曾在參議院與賀錦麗共事的民主黨籍馬薩諸塞州（Massachusetts）參議員沃倫（Elizabeth Warren）指出，她對賀錦麗的辯論能力充滿信心。

沃倫表示，賀錦麗對她要討論的議題有充分了解，「而且她是據理力爭的人」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

