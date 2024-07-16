美國大選｜拜登團隊：賀錦麗準備就緒 邀萬斯8月13日辯論
撰文：聯合早報
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美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布共和黨新星、俄亥俄州（Ohio）參議員萬斯（J.D. Vance）為他的副總統人選後，哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞頻道邀請副總統賀錦麗（Kamala Harris）和萬斯進行電視辯論。
據《紐約時報》的報道，拜登競選團隊7月15日下午表示，賀錦麗已接受CBS新聞頻道的邀請，並已致電萬斯，恭喜他成為特朗普的競選拍檔。
兩名了解雙方談話內容的拜登競選助理表示，賀錦麗告訴萬斯，希望他能參加CBS新聞頻道主辦的電視辯論。
這場辯論定於8月13日舉行
拜登的另一名助理指，這場辯論定於8月13日在華盛頓舉行。
特朗普競選團隊和CBS新聞頻道沒有立即回覆置評請求。
曾在參議院與賀錦麗共事的民主黨籍馬薩諸塞州（Massachusetts）參議員沃倫（Elizabeth Warren）指出，她對賀錦麗的辯論能力充滿信心。
沃倫表示，賀錦麗對她要討論的議題有充分了解，「而且她是據理力爭的人」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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