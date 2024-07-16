特朗普遇刺後　美國大選進入「垃圾時間」

「垃圾時間」原是體育賽事中的術語，是指一場比賽中，雙方隊伍的分數差距太大、難以改變勝負結果時，剩餘的比賽時間就是「垃圾時間」。以特朗普遇刺後與拜登的領先優勢看，2024年美國大選從7月13日謀刺特朗普的槍響那一刻起，就已經進入了「垃圾時間」。

此次美國大選，是在兩個加起來已經近160歲的老人間進行，加之一個私德飽受爭議，一個是老邁到認知能力飽受質疑，本來應該是一場最無聊的選舉，二人之間的民調也一直相差不多，一般認為即便其中一位當選，也不過是以相對微弱多數而已。但是，最近接連發生的事情，卻讓這場選舉不僅變成美國大選史上最熱鬧的選舉，而且還讓其中一方早早鎖定勝局。

2024年6月27日，特朗普和拜登兩位候選人進行了本次大選的首場辯論。辯論效果對拜登來說可以說是毀滅性打擊。拜登病怏怏的老態完全被暴露在選民全面。而特朗普不僅表現出了與其年齡不相配的精神抖擻，而且和原來粗魯莽撞的形象相比變得相當穩重，他不僅一反常態沒有對拜登進行人身攻擊，針對拜登的辯論與個人申述反而極富感染力。

首場辯論後，根據CNN的統計，認為特朗普贏得辯論的人迅速飆升到67%，而認為拜登贏的只有33%。尤其值得注意的是，作為整體而言的民主黨的受訪者支持率從辯論前的56%降至辯論後的42%，顯示出黨內信心的明顯下降，而同時期共和黨的受訪者的支持率則飆升。

拜登在辯論中的糟糕表現，不僅讓民主黨選民心焦，該黨內有影響的各派政治勢力——包括原來拜登的不少支持者都紛紛倒戈，如奧巴馬、佩洛西等，都開始討論或委婉勸說拜登儘快退出大選。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

而就在拜登與黨內勸退拜登兩股勢力來回拉扯，讓拜登進一步失血之際，7月13日，又突然爆發了特朗普遇刺案。當特朗普在賓夕法尼亞州發表競選集會演講的時候，一位槍手用狙擊步槍在130米外開槍，差點讓特朗普當場「報銷」。該槍擊案造成現場觀眾一死兩傷的悲劇，槍手也被當場擊斃，特朗普本人的右耳也被擊穿。

不過，槍擊案的對象雖然是特朗普，輿論分析卻普遍認為，真正倒下的卻是他的競爭對手拜登。槍擊案不僅可以激發起共和黨選民特別是特朗普鐵桿粉絲的政治熱情，更有助於提升特朗普支持者的投票率，特朗普本人在槍擊案發生後，在媒體鏡頭前舉起右拳高喊「fight」的戰鬥形象，更是以極其飽滿的個人形象，極大的撩起了支持者的政治熱血。

槍擊案發生後，根據預測網站Polymarket的數據，特朗普贏得2024總統選舉的概率從60%大幅上升至70%，而拜登的概率則暴跌到14%。特朗普對拜登完全形成單邊碾壓優勢。

而更具對比性的是，槍擊案發生後，白宮在第一時間就取消了拜登了後續選舉行程。與之相反，特朗普受傷後反而以更更具活力、更具戰鬥姿態的模樣立刻參加下一場集會。在二人支持度本已相差懸殊的情況下，特朗普更潑辣、密集的造勢，勢必進一步拉大二人差距。如此，即便拜登後期再努力，哪怕民主黨做出「換登」決定，恐怕也已於事無補。