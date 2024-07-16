美國大選｜共和黨全國代表大會召開 提名特朗普代表出選總統
撰文：蕭通
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美國共和黨全國代表大會（Republican National Convention）7月15至18日舉行，首日正式提名前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）代表共和黨出選總統。大會宣布他已獲得足夠的代表票，當選為該黨候選人。而剛獲特朗普公布為副手的聯邦參議員萬斯（J.D. Vance），也獲得共和黨提名。特朗普預定18日發表講話，正式接受共和黨提名。
特朗普同日宣布，由代表俄亥俄州的聯邦參議員萬斯（J.D. Vance）作為副手參選，稱對方將協助令「美國再次偉大」（Mmake america great again）。39歲的萬斯曾猛烈批評特朗普，但其後成為特朗普最堅定的支持者，是「讓美國再次偉大」運動的領軍人物，2022年當選俄亥俄州參議員。
共和黨全國代表大會官方大會舉行時間與地點：
2024共和黨全國代表大會官方大會將於7月15日至18日，在威斯康星州（Wisconsin）密爾沃基市（Milwaukee）的費哲論壇球館（Fiserv Forum）舉行。
前總統特朗普預計將在會議的最後一日（18日），正式獲得總統候選人提名後，上台發表演說。
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