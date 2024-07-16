特朗普聲勢急漲　多位富豪撐萬斯做副總統　Elon Musk：絕佳選擇

美國矽谷的主要投資者對共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）選擇俄亥俄州參議員、前風險投資家萬斯（JD Vance）為副總統人選，表示歡迎。如果特朗普11月再次入主白宮，這意味着科技行業將更接近華盛頓中心舞台。



2024年7月15日，美國共和黨副總統候選人萬斯（J.D. Vance）出席在威斯康星州密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會 (RNC) 首日，在座位上向與會者揮手致意。（Reuters）

彭博社7月16日報道，美國電動車巨頭馬斯克（Elon Musk）在社交平台X稱，這是一個「絕佳的選擇」，形容特朗普和萬斯搭檔將贏得「巨大勝利」。

7月15日晚上在共和黨全國代表大會（RNC）發言的投資家薩克斯（David Sacks），貼文稱萬斯為「美國愛國者」。

創始人基金公司（Founders Fund，暫譯）合夥人阿斯帕魯霍夫（Delian Asparouhov，暫譯）總結他身邊許多人的想法，並以全大寫英文字母發文說：「是萬斯。白宮將迎來一位前科技風險投資家。地球上最偉大的國家。」

阿斯帕魯霍夫也是瓦爾達太空工業（Varda Space Industries）聯合創始人兼總裁，該公司正在建造全球首座太空工廠。

創始人基金公司獲億萬富豪蒂爾（Peter Thiel）投資。蒂爾和創始人基金公司的代表沒有對特朗普宣布萬斯為競選搭檔發表評論。

坐落在民主黨大本營加州的矽谷科技行業，長期以來一直是自由派堡壘，根植於極具進步精神的三藩市。

2024年7月15日，美國共和黨副總統候選人萬斯（J.D. Vance）與共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）一同出席在威斯康星州舉行的共和黨全國代表大會 (RNC) 。（Reuters）

然而科技界共和黨勢力近期的能見度愈來愈高，馬斯克、薩克斯和紅杉資本（Sequoia Capitol）的馬圭爾（Shaun Maguire）等重量級人物都宣布支持特朗普與尋求連任的拜登爭奪總統大位，並向特朗普捐款。

本文獲《聯合早報》授權轉載

