特朗普副手萬斯是「牆頭草」：曾撰暢銷書、稱對方為美國希特拉？

7月15日,共和黨全國代表大會(RNC)一連四日在威斯康星州最大城市密爾沃基市(Milwaukee)召開。日前遇刺後無大礙的特朗普(Donald Trump)在黨代表點名支持而正式獲得共和黨總統候選人提名的同時,也宣布了以39歲的俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)為其副總統候選人。



對於許多人來說,萬斯的名字或許有點陌生,究竟他是何方神聖,能夠一躍成為特朗普的副手?



現年38歲的萬斯,出身自俄亥俄州(Ohio)南部貧困家庭。幼年家境貧窮的他,高中畢業後即投入軍旅,曾參加過伊拉克戰爭,退役返國就讀當地大學,再進入耶魯大學法學院,畢業後加入創投界。

2016年,萬斯出版了他的回憶錄《絕望者之歌:一個美國白人家族的悲劇與重生》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis),書中描述了他在俄亥俄州的工人階級城鎮密德城(Middletown)的成長經歷,以及中西部鄉下人、勞工階層的種種社會經濟問題。該著作推出後受到全國關注和正面迴響。由於書中描寫的城鎮成為美國鐵鏽帶工業衰退的象徵,故也是了解「特朗普現象」的必讀本。

其成功翻身的故事激勵不少美國年輕世代,2022年,他投身角逐聯邦參議員,獲得特朗普支持,成為當時中期選舉少有由特朗普提拔而勝選的人物,其勝出更成為一時話題。

萬斯過去曾多次罵特朗普,又稱他為「美國希特拉」。(Reuters)

由痛恨到成為副手 美利堅政壇「牆頭草」?

2016 年,萬斯在宣傳他的書時向一位電台主持人說:「我無法忍受特朗普,因為我認為他是一個徹頭徹尾的騙子,正在剝削一些人。 」萬斯還喜歡那些稱特朗普犯下「連環性侵犯」的推文,稱他為「美國最令人憎恨、最邪惡、最愚蠢的名人之一」,並嚴厲批評特朗普對2017 年弗吉尼亞州夏綠蒂鎮(Charlottesville)致命的白人民族主義集會的反應。

但到了 2020 年,萬斯完全接受了特朗普,他在選舉後表示,他投票給了特朗普。翌年,他向霍士新聞表示:「我確實說過那些批評的話,我對此感到遺憾,我也後悔對這個人的看法是錯誤的。」

從自詡「絕不支持特朗普的人」(never Trumper),且曾公開罵過特朗普「白癡」(idiot)、「缺德」(reprehensible),甚至曾將這位前總統比喻為「美國希特拉」,變成現在成為忠實的特朗普派,萬斯或許是特朗普核心圈非比尋常的人物,而他的轉變也引發民主黨甚至部分共和黨人質疑他不過是投機份子。

在副總統人選公布後,美國總統拜登(Joe Biden)隨即在社群平台X上發文諷刺萬斯立場前後矛盾,過去大談勞工,現在卻可以和特朗普一起談及要為中產階級家庭加稅,並為富人減稅。

不過,特朗普的幕僚指出,萬斯的政治理念與特朗普不謀而合,均結合了孤立主義和經濟民粹主義,惟這也與共和黨內的守舊派份子產生矛盾。而據被萬斯稱為導師的懷俄明州(Wyoming)共和黨參議員巴拉索(John Barrasso)稱,萬斯是因為看到特朗普任內為國家所帶來的成功而對其有所改觀;而萬斯公開反對美國援助烏克蘭,也是保守派特朗普支持者所樂見的。

有分析指,萬斯的背景出身或有助提升特朗普在「鐵鏽地帶」的聲譽。(Reuters)

或有助提升特朗普在「鐵鏽地帶」的名聲

由於特朗普只能再做一任,若當選總統,副手搭檔4年後有機會扶正,共和黨內不少人躍躍欲試,商界出身的北達科他州長柏根(Doug Burgum)與古巴移民之子、佛羅里達州參議員盧比奧(Marco Rubio)傳出有意角逐。其中萬斯和盧比奧均曾抨擊過特朗普。

特朗普表示,他是經過長時間慎重考慮,最終認定萬斯是最適合的副手人選,包括考慮了他的學歷和經歷,又提到萬斯曾為陸戰隊成員,其著作《絕望者之歌》讚許了勤奮的美國人。此外,特朗普又指,這位80後在科技和金融領域相當成功,他現在投入競選將造福美國的勞工和農場主,以及持續捍衛美國憲法,與美軍站在一起;認為他會全力讓美國再偉大一次。

有輿論認為,選擇有經驗的副手才望衝選票,如今特朗普遇襲後聲勢大漲,副手經驗或許已是其次。有分析也指,在取決於少數搖擺州選民的總統大選中,萬斯的背景出身可能有助於提升特朗普在「鐵鏽地帶」(Rust Belt ,泛指自1980年代起工業衰退的一片地區)的聲譽,惟其保守觀點可能讓溫和派選民望之卻步。