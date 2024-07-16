特朗普公布副手人選　對拜登構成致命壓力

特朗普遇刺案後，白宮為避免類似場景在拜登身上重演，同時拜登本人也為了避嫌，取消了公開競選活動，而特朗普則馬不停蹄，出院後不僅火速奔赴下一場共和黨全國代表大會，在15日又按計劃推出了副手人選。

特朗普的副手人選為萬斯（J.D. Vance），今年只有39歲，擔任俄亥俄州參議院還不到兩年，是特朗普MAGA政策的鐵桿支持者。尤其在外交、貿易和移民政策，是特朗普MAGA理念的最有力捍衛者。

不過人們更關注萬斯的有兩點：其一，他曾經是位風靡一時的作家。2016 年，也就是特朗普普當選總統那一年，萬斯出版了其暢銷回憶錄《鄉下人的悲歌》（Hillbilly Elegy），當時風靡全美。這本回憶錄講述的是主人公如何從他那一團亂麻的原生家庭掙脱的故事，後來被改編成電影。在「豆瓣」上，《鄉下人的悲歌》獲得了四顆星、7.7的分數，應該算是很不錯的片子。

其二，他曾經是特朗普的堅定反對者，後來卻完成了對特朗普政策的最堅定皈依。媒體報道說，2016年特朗普競選，萬斯沒有投票給特朗普，他還在那段時間在推特上咒罵特朗普說：「我的天吶，真是個白痴：我的上帝，真是個白痴。」

但是後來，在結識了特朗普的小特朗普（Donald Trump Jr.）後，他逐漸改變了對特朗普的看法。萬斯本人並不避諱自己曾經的「反特朗普歷史」，在競選俄亥俄州參議員時，萬斯公開表示：「很多人改變了對特朗普的看法，我也是其中之一。我認為我們的很多選民並不介意過去，因為現在這些看法是基於我看到的事實，是誠實的。」

2022 年5月3日，時任參議院候選人萬斯（J.D. Vance ）贏得黨內初選後，在俄亥俄州向支持者發表講話。（Reuters）

J.D. 萬斯可以說是典型的美國精英成長典範，「美國夢」的化身，他出生在一個非常糟糕的家庭，但是卻畢業於美國名牌大學的王牌專業，耶魯大學法學院，屬於典型的學霸且愛好廣泛，具有從軍經歷，曾經在美國海軍陸戰隊工作，後來投身政治，迅速嶄露頭角。

特朗普在宣佈這一消息時發表了一段關於萬斯的聲明：「經過長時間的考慮和思考，並考慮到其他許多人的巨大才能，我決定最適合擔任美國副總統一職的人是來自偉大的俄亥俄州的參議員萬斯。萬斯曾在海軍陸戰隊光榮地為我們的國家服務，以最優異的成績兩年內從俄亥俄州立大學畢業，是耶魯大學法學院的畢業生，曾任《耶魯法律雜誌》編輯和耶魯法律退伍軍人協會主席。萬斯的著作《鄉下人的悲歌》成為主要的暢銷書和電影，因為這本書為我們國家辛勤工作的男男女女樹立了榜樣。J.D.在技術和金融領域擁有非常成功的商業生涯，現在，在競選期間，他將大力關注他為之奮鬥的人們，即賓夕法尼亞州、密歇根州、威斯康星州、俄亥俄州、明尼蘇達州以及更遠地區的美國工人和農民。」

從上述介紹即不難看出，選擇萬斯做副手，可謂是特朗普下出的一步絕佳好棋！

首先，萬斯的俄亥俄州出身將有助於特朗普增加在威斯康星、賓夕法尼亞和密歇根等民主黨所屬藍州的競爭力。

2024年7月15日，剛獲前總統特朗普（Donald Trump）宣佈為副手的俄亥俄州參議員萬斯（J.D. Vance），抵達共和黨全國代表大會時獲支持者歡迎。（Reuters）

其次，萬斯只有39歲，非常有活力的年紀，他不僅可以爭取年輕人的支持，還能有效彌補人們對特朗普的年齡質疑。

第三，萬斯是「兒子黨」成員，MAGA的堅定支持者，但同時又有反對特朗普的「歷史問題」，選擇一個曾經反對自己，但是卻是兒子好友、自己堅定支持者的人做副手，所能達到的政治「統戰」意義大家都清楚。

對共和黨而言，這一選擇也等於是把一位潛在的明星放到了枱面上，起到了鍛鍊、歷練年輕人的效果。

也正是因為這些原因，在J.D. 萬斯和佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）、北達科他州州長伯格姆（Doug Burgum）等諸多候選人中，特朗普選中了J.D. 萬斯做副手。

而這一人選不僅能極大彌補特朗普的短板，增強特朗普的競爭力，對拜登而言，更是構成了致命壓力。本來經過第一場電視辯論，選民認為特朗普贏得拜登的比率已經到了60：40（CNN），槍擊案後，又進一步擴大到70：14（Polymarket），現在特朗普又選出這樣一位副手，讓拜登怎麼辦？

想想看，拜登的老邁疲態已經和特朗普形成鮮明對比，現在特朗普又推出了一個只有39歲的草根精英，拜登還怎麼選？他的副手人還怎麼選？選賀錦麗？選希拉里？選米歇爾（Michelle Obama）？還是選佩洛西？不管拜登選任何人，任何時候，只要拜登開口說話，特朗普把萬斯往前台一推，拜登就得啞口無言。