絕世筍工　澳洲旅遊局請袋熊照顧員　陪袋熊散步

本港正值盛夏天氣炎熱，反觀位處南半球的澳洲塔斯曼尼亞（Tasmania）就正值寒冷冬季。當地旅遊局趁旅遊淡季推出絕世筍工吸客，一方面增加遊客數量，同時照顧野生動物需要，其中一項「袋熊照顧員」工作特別引人注目，工作內容是每日叫醒袋熊及帶其外出散步。



綜合外媒報道，塔斯曼尼亞的冬季是每年5至8月，氣溫可低見攝氏3至11度。寒冷天氣下，當地旅遊局乘勢推出不同奇趣職位（odd jobs）以吸引遊客，如「生蠔採集員」、「靈異現象調查員」、「觀星者」等，其中還包括一項「袋熊照顧員」（Wombat Walker）。

澳洲塔斯曼尼亞旅遊局在冬季旅遊淡季期間，推出奇趣工作機會吸引遊客，其中包括生蠔採集員。（塔斯曼尼亞旅遊局官方網站）

據工作內容描述，「袋熊照顧員」每日早上要叫醒袋熊，並帶袋熊一同散步。袋熊是澳洲特有的有袋動物之一，由於牠們十分喜歡睡覺，在冬季往往缺乏運動，所以就需有人主動帶牠們外出。照顧員工作要求還包括為袋熊打氣，跟袋熊外出時須帶備零食，以防牠們肚餓。

當地旅遊局禁止遊客主動接近甚至接觸袋熊，但「袋熊照顧員」在上班時間可接觸袋熊。

澳洲塔斯曼尼亞旅遊局招募袋熊照顧員，專門負責陪伴袋熊散步，確保牠們在冬季有足夠的運動，保持身心健康。（塔斯曼尼亞旅遊局官方網站）

不過，這是一份無酬工作，僅會獲旅遊局支付食宿及旅費，同時只限現居於澳洲的成年人參與，申請人需要用50字解釋自己為何想獲得這份奇趣工作。