中國電動車於澳洲大放異彩 當地消費者將成汽車市場轉變大贏家？
中國電動車製造商正大受歡迎。
長期以來，汽車電動化競賽幾乎成為美國汽車製造商特斯拉（Tesla）的代名詞，特斯拉是明顯的早期領導者。
但中國製造商比亞迪一直在縮小差距，一些預測表明，比亞迪今年的純電池電動車年銷量可能會超過特斯拉。
作者：澳洲悉尼科技大學（University of Technology Sydney）UTS商學院副教授Sanjoy Paul、皇家墨爾本理工大學（RMIT University）商法學院資深講師Priyabrata Chowdhury
這對澳洲產生了影響，澳洲正成為綠色汽車的強大市場。
今年迄今為止，澳洲新純電池電動車銷量增長了 16.5%。混合動力車和插電式混合動力車（使用電池和傳統燃料的車輛）在同一時期表現更為強勁，成長了 114.6%。
目前在澳洲銷售電動車的 30 多個品牌中，比亞迪的產品很受歡迎。早在一月份，該公司在澳洲的月銷量首次超過特斯拉，銷量為 1,310 輛，而特斯拉則為 1,107 輛。
它並不是唯一在這裏開展業務的中國主要品牌，包括小鵬汽車、極氪和廣汽埃安在內的許多其他品牌很快也將加入。
隨着新的、更實惠的電動車繼續湧入澳洲汽車市場，這裏的消費者會成為贏家嗎？
電力終於變得負擔得起
電動車，尤其是特斯拉的產品，一直無法擺脫價格過高的形象。
中國電動車品牌的最大吸引力之一是其性價比。許多曾經感到被排除在市場之外的消費者現在被新的、更實惠的產品所吸引。
例如，比亞迪廣受歡迎的 Atto 3 SUV為 44,499 澳元（約23.5萬港元）起，而特斯拉基本版 Model 3 折扣後售價為 54,900 美元（約42.9萬港元）。
中國品牌的不斷增加使澳洲市場競爭更加激烈，迫使主要品牌降低價格。自 4 月初以來，特斯拉已對其最受歡迎的 Model Y 版本進行了三次降價。
自由貿易優勢也提高了這裏的承受能力。與美國和歐盟不同，澳洲不會對中國製造的電動車徵收新的關稅，因為它沒有國內汽車製造業需要保護。
好到難以置信？
即將到來的廉價電動車浪潮對於澳洲消費者來說似乎是雙贏。但作為相對較新的進入者，這些品牌需要時間才能在澳洲建立品質、可用性和價值的聲譽。
消費者有理由謹慎行事。
2023年，澳洲戰略政策研究所（ASPI）敦促消費者意識到購買中國製造的電動車的潛在安全風險。
更一般地說，電動車依靠與互聯網的連接來完成一系列任務，並收集大量個人數據，包括位置、行車路線和駕駛員撥打的電話。 ASPI 警告說，如果一個人開車前往安全設施，這種個人隱私問題可能會成為國家安全風險。
還有供應鏈問題。在澳洲銷售的電動車中，約 80%（包括特斯拉車型）是在中國製造的。中國的任何干擾，無論是自然的還是地緣政治的，都可能影響澳洲和全球市場的汽車生產和供應。
雖然電動車市場價格更實惠是個好消息，但對價格不穩定的擔憂也可能讓一些客戶望而卻步。
3月份在隨後的三輪降價之前購買特斯拉 Model Y 的澳洲客戶已經錯過了近 10,000 美元的折扣。電動車價格是否會進一步下降的不確定性越來越大，這可能會讓一些人望而卻步，尤其是在十多個新品牌準備進入澳洲市場的情況下。
電動車在澳洲面臨更廣泛的挑戰
儘管提供的品牌和車型數量不斷增加，但電動車在澳洲的全面採用仍面臨一些障礙。
該國仍然缺乏足夠的電動車基礎設施，例如充電設施，由於距離遙遠，這一問題更加嚴重。儘管不斷推出，但澳洲的充電基礎設施仍然稀缺。
最近的研究發現，到 2040 年，需要超過 12 億澳元（約63.4億港元）的投資才能在澳洲各地建立 5,800 個快速充電站。
一些希望在家中安裝充電基礎設施的人面臨高昂的成本，並且由於火災風險而可能出現新的保險問題。
2022 年的一項調查發現，無論品牌和製造地點如何，澳洲用戶對電動車有幾個更廣泛的擔憂。其中，安全問題對購買意願的影響超過了價格和感知好處。
澳洲也面臨電動車技術人員嚴重短缺的問題。最近對 2,000 個電動車技術員職缺廣告進行的調查發現，只有約 40% 的職缺能夠填補。
儘管有這些擔憂，電動和混合動力汽車的日益普及可能會為澳洲經濟帶來巨大的好處。這也是實現我們淨零目標的重要一步。
政府和產業應專注於透過儘早緩解這些挑戰來加快採用。
本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。