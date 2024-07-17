澳洲摔跤手領養貓咪後　分享與牠親密互動影片　網友：反差有點大

前段時間，澳洲的摔跤選手@Chris Weiss 在貓咖領養了一隻被主人拋棄的6歲小貓Don John。



本來以為像這種在賽場上到處KO對手的硬漢，會比較粗心，但沒想到養起貓來反差感極強。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

壯漢與小貓咪，有種說不出的反差萌。（youtube@chrisvicedesu）

小貓剛回家時，住在籠子裏適應環境，Chris會守在牠旁邊，看着牠睡覺，安全感十足。

小貓喜歡什麼呢？（youtube@chrisvicedesu）

等貓貓膽子大一點走出籠子之後，他又給小傢伙買了貓窩。

快樂地與貓咪一起生活：

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還有很多美味的零食，感受投餵的快樂。

平時，也像個老父親一樣，慈愛而寵溺地看着貓貓作怪。

因為太喜歡貓了，甚至連貓貓睡覺的時候，他都忍不住過去貼貼~

咱就是說，就算是摔跤手這種硬漢，看到小貓也大變樣哈哈。

誰能抵抗得了貓呢！

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