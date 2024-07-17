澳洲摔跤手領養貓咪後 分享與牠親密互動影片 網友：反差有點大
撰文：貓與愛的世界
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前段時間，澳洲的摔跤選手@Chris Weiss 在貓咖領養了一隻被主人拋棄的6歲小貓Don John。
本來以為像這種在賽場上到處KO對手的硬漢，會比較粗心，但沒想到養起貓來反差感極強。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小貓剛回家時，住在籠子裏適應環境，Chris會守在牠旁邊，看着牠睡覺，安全感十足。
等貓貓膽子大一點走出籠子之後，他又給小傢伙買了貓窩。
快樂地與貓咪一起生活：
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還有很多美味的零食，感受投餵的快樂。
平時，也像個老父親一樣，慈愛而寵溺地看着貓貓作怪。
因為太喜歡貓了，甚至連貓貓睡覺的時候，他都忍不住過去貼貼~
咱就是說，就算是摔跤手這種硬漢，看到小貓也大變樣哈哈。
誰能抵抗得了貓呢！
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