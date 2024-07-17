日本老齡化危機｜從8050到9060　遺棄父母遺體背後無業中年困境

日本出現中老年人涉嫌遺棄在家中離世的高齡父母遺體而被捕的案例。日媒指，許多案件的背景似乎與80幾歲的老年人跟未就業的50多歲子女同住，陷入生活困頓的情況有密切關係。



80幾歲的老年人跟未就業的50多歲子女同住陷入生活困頓的情況，被稱為「8050問題」。日本《每日新聞》報道，有些案例的發生背景已經演變成「9060問題」。

根據警察廳統計，因為遺棄遺體而被逮捕的人之中，40歲以上的案例呈現上升趨勢，其中2023年40多歲被逮的有19人（2014至2023年平均為14.6人），50多歲被捕則有52人（2014至2023年平均26.3人），60多歲則有31人（2014至2023年平均18.2人），70多歲以上則有24人（2014至2023年平均12.2人）。

其中50多歲至60多歲的被捕案例雙雙創下2014年以來最多；被逮捕的人之中，40多歲至60多歲的逾半沒有工作，且未就業的比例隨着年齡層愈高而增加。

日本老齡化嚴重，OECD建議取消60歲退休制度，希望企業可以更好運用人力資源。 （Reuters）

神奈川縣1名無業的63歲男子，2023年6月因為長達半年不顧95歲老父遺體而被捕。男子供稱「沒錢所以無法舉行葬禮」承認犯案，不過之後獲不起訴處分。

提出「8050問題」的大阪府豐中市社會福祉協議會事務局長勝部麗子警告：「這些事件反映當事人家庭成員走到極限，顯示出社會孤立現象的案例。」