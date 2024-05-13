大阪府知事：日本老齡化問題嚴重　嬰兒一出生就該享投票權

據日本《每日新聞》報道，日本維新會共同代表、大阪府知事吉村洋文5月13日在接受記者採訪時表示，「0歲開始就應該享有投票權」。



1945年二次大戰結束後，日本馬上將投票權的年齡從25歲下調至20歲，約70年過後，日本再次下調投票權的年齡。2016年，為提高年輕一代參與政治的意識，日本政府將投票權年齡從20歲下調至18歲。

為應對出生率下降問題，吉村洋文表示，他計劃在日本國會眾議院選舉中作出「1歲以下兒童應享有投票權」的競選承諾。

他主張，由父母代理孩子行使投票權，直至他們成年。

「日本是世界上老齡化最嚴重的國家，因此我們應該考慮（給予 0 歲兒童投票權）。」吉村洋文重申，年輕一代在政治選舉中是非常重要的。此前，他曾表態，在選舉中，有政治影響力的是年輕一代，「政治家會傾向於他們」。

日本老齡化嚴重，OECD建議取消60歲退休制度，希望企業可以更好運用人力資源。（路透社）

不過，這一目標的實現，需要對日本憲法進行修改。

報道稱，吉村的言論在社交平台「掀起了兩代人之間的分歧」。對此，吉村駁斥說，有很多老人都希望政治是為他們的子孫後代進行。

根據日本總務省2024年5月4日發佈的基於人口推算數據算出的兒童人口數量，截至4月1日，包括常駐外國人在內，15歲以下兒童為1401萬人，較前一年減少33萬人。日本兒童人數自1982年以來連續43年減少，是自可進行數據比較的1950年以來的最低紀錄。兒童人口在總人口中所佔比例為11.3%，比前一年下降0.2個百分點，創歷史新低。

圖為2019年日本東京一個嬰兒哭喊比賽上，一名摔角選手舉起嬰兒（Getty）

若將每三歲設為一個年齡段，結果顯示，年齡愈小的兒童人數愈少。12至14歲人口為317萬人，而0至2歲的人口為235萬人。在可見的未來，出生率呈下降趨勢，兒童人數將持續減少。

1950年，日本兒童在總人口中所佔比例超過三分之一，而該佔比自1975年以來連續50年下降，創下歷史新低。

此外，65歲以上老年人在總人口中佔比接近30%（29.2%），所佔比例最高，而在1950年，這一比例僅為4.9%。受少子老齡化影響，老年人所佔比例持續上升。在1997年，老年人口數量超過兒童人數。

本文獲《觀察者網》授權轉載

