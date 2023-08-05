日本老年工作人口增　政府企業合作支持高齡就業

愈來愈多日本老年人活躍於職場，實現「終身就職」。日本官方調查顯示，隨着人口減少，65歲以上人口工作比率顯著增加。為填補勞動力缺口，日本地方政府也與企業合作，致力於創建適合老年人工作的環境。



日本政府每5年發布的職業基礎調查顯示，聘用65歲以上員工的全國平均比率為25.3％，比上次調查時上升了4個百分點。按照高齡員工地區排名榜，鹿兒島和沖繩排名第一和第二。最高齡員工則來自福井縣，為98歲。

政府企業合作支持高齡就業

高齡就業得以提升，與地方政府推出的老齡就業支持措施以及企業積極招聘有關。

九州、沖繩等8縣地方政府同企業合作，發起稱為「終身活躍社會推進協議會」的組織，通過創建和積極促進老年人就業的企業案例以及獎勵制度，支持老年人就職。根據該組織，日本老年人的工作慾望高，想工作的70歲以上員工多，幾乎沒人想辭職。

沖繩縣一家建築公司的70歲回聘員工大城森一說：「我50年前加入公司，曾在建築工地工作。目前負責估算建築成本，我為自己在建築行業的工作感到自豪。」

位於岐阜縣中津川市的製造業，為填補員工短缺，積極聘用無經驗年長工人。當地一家金屬業者的89名員工里，有40名是60歲以上，22名是70歲以上。他們負責的工作是金屬衝壓、焊接、運輸，與一般員工無分別。

公司老闆指出，「中津川市年輕一代人口減少，想工作的老年人增加。為了填補人力不足，愈來愈多的企業願意接受無經驗年長員工，讓他們在加入公司後才接受培訓。」

調整文件字體大小 方便年長員工閱讀

日本各地企業在積極聘用年長員工的同時，也努力改善工作環境，例如調整告示和文件的字體大小，使年長員工更易於閱讀。一些則引進自動化設備，為員工減輕體力負擔。

靜岡縣的濱松市出台「70歲活躍城市」措施，支持企業引進70歲市民繼續工作。該市舉辦各種研討會，向公司傳達高齡人才招聘信息，同時設立老年人就業支援服務台，幫助解決高齡者就業的各種問題。

濱松市負責官員說：「我們一直為聘用年長人士舉辦各種研討會，傳授聘用老年員工可能遇到的問題和相關知識。例如，年長人士的體力下降，難以長時間工作等。經驗告訴我們，創建適合年長員工的工作崗位和支援方針，以及加強他們與年輕員工的相互理解十分重要。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

