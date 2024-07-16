6人伏屍泰國曼谷市中心高級酒店　均外國人　泰媒：疑涉中毒

泰媒7月16日報道，泰國曼谷市中心一間酒店發生死亡案件，路透社16日引述當地警方指，案中有6人死亡，均為越南人，其中包括兩人屬美國公民。警方指案件不涉自殘，正在收集更多證據。泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）表示，下令徹查事件，他並準備到現場視察。



路透社指，警方到曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan hotel）調查。酒店位於曼谷市中心四面佛附近。

泰國警方指，下午5時半左右，警方接到酒店職員報案，指發生命案。

2024年7月16日，警方抵達曼谷愛侶灣君悅酒店調查（Reuters）

警方最初公布6名死者均為越南人，之後傳出部份人士為越南裔美國人，根據泰媒發布的死者名單，6人為3男3女，4人為越南籍，2人為美國籍，年齡介乎37至56歲。

泰媒Matichon報道，警方拘留導遊，進行詢問。

泰媒：疑涉中毒

泰國警方及多間泰媒最初指事件涉及槍擊，不過官員後來稱，目前仍未能確認酒店是否發生槍擊事件，路透社之後引述一名官員指「沒有槍擊的迹象」。

多間泰媒之後指死因尚未確定，但懷疑涉及氰化物（俗稱山埃）中毒，現場沒有打鬥或搶劫迹象。

2024年7月16日，泰國曼谷一間酒店發生6人伏屍事件，圖為警方在現場調查

2024年7月16日，泰國曼谷一間酒店發生6人伏屍事件，圖為警方在現場調查

圖為曼谷愛侶灣君悅酒店外貌，攝於7月16日（Reuters）

泰國政府發聲明指，首相賽塔下令各部門盡快採取行動，避免旅遊業受到影響。

首都警察局長與副局長都會到現場視察。事件原因正在調查中，警方封鎖現場一帶。

泰國首相賽塔到現場視察：